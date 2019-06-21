А. Мальдейкене в ЕП будет работать во фракции правых

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Бывшая депутат сейма Литвы Аушра Мальдейкене, избранная избранная в Европарламент по списку комитета, присоединится к фракции Европейской народной партии (ЕНП).

«Сегодня я получила подтверждение, что они меня приняли, и я буду работать в группе ЕНП», – сказала в среду BNS А. Мальдейкене.

«Все, кто читал мои книги, знает, что я классический христианский демократ», – добавила она.

Она также сказала, что не намерена вступать в литовскую партию Союз Отечества — Литовские христианские демократы.

Политик сообщила, что в качестве постоянного члена будет работать в Комитете по экономике и монетарной политике, а в качестве временного члена — в Комитете по бюджету ЕП.

В группе ЕНП будет наибольшее количество европарламентариев из Литвы. В нее также войдут консерваторы Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис и Раса Юкнявичене.

Во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса будут работать два делегата Литовского союза крестьян и зеленых – Бронис Ропе и Стасис Якялюнас.

Во фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов войдут два социал-демократа – Вилия Блинкявичюте и Юозас Олякас.

Два литовца также подключатся к фракции Альянса либералов и демократов за Европу, это ранее работавшие в этой группе лидер Партии труда Виктор Успасских и представитель Литовского либерального движения Пятрас Ауштрявичюс.

Председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских земель Вальдемар Томашевский продолжит работу во фракции Европейских консерваторов и реформистов, десять лет назад он был одним из учредителей этой политической группы.

ЕП нового созыва приступит к работе 2 июля.