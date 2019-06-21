Встреча глав правительств V4

Фото azertag.az

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Во время неформальной встречи глав правительств государств-членов Вышеградской группы в Будапеште участники так и не смогли определиться с единым кандидатом от V4 на руководящий пост в Европейской комиссии. Как передает АЗЕРТАДЖ, издание Index сообщает об отсутствии результата в этом вопросе несмотря на поставленную цель определиться с кандидатурой.

В то же время решено, что четыре страны — Чехия, Словакия, Венгрия, Польша — совместно поддержат начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. По мнению V4, Северная Македония выполнила все поставленные перед ней условия, в том числе достигла компромисса с Грецией по поводу своего названия.

Что же касается единой кандидатуры на пост главы Еврокомиссии, то это ключевая должность в ЕС. В рамках европейских структур лицо, занимающее этот пост, пользуется наибольшим весом. Тем более неприятно для всех в Вышеградской четверке, что по вопросу единого кандидата достичь консенсуса не удалось.