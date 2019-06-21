В Ливане конфискованы 20 млн. таблеток «боевого наркотика ИГ»

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Спецслужбы Ливана совместно с управлением по борьбе с наркотиками арестовали в городе Захле недалеко от сирийской границы ливанского гражданина, который, согласно материалам следствия, создал одну из крупнейших на Ближнем Востоке сетей контрабанды наркотиков.

Тайная фаза расследования продолжалась около года. Вместе с ним были арестованы еще четыре члена группировки, граждане Сирии и Ливана, а также шофер. Изъято 20.000.000 таблеток каптагона, препарата, называемого «боевым наркотиком группировки «Исламское государство»».

Следователи называют главу группировки, 31-летнего А.С., одной из ключевых фигур ближневосточной наркоторговли. Его группировка существует уже несколько лет, сеть его поставок – от Судана до Йемена и Объединенных Арабских Эмиратов.

Каптагон, мало известный за пределами арабского мира, дешев в производстве. Наркотик на основе амфетамина нередко используют боевики для оплаты оружия и боеприпасов. Применяют его и в боевой обстановке — он подавляет чувство страха.

NEWSru.com.il