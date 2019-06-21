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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Такое мнение он выразил в своем микроблоге Twitter.

Президент не уточнил, о какой именно ошибке идет речь, однако ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как он вторгся в воздушное пространство страны, передает ТАСС.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что «сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией ложны», и действия БПЛА не являлись провокацией.

При этом американцы подозревают иранцев в причастности к провокации в Оманском заливе. Там 13 июня на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. По предварительным данным, суда были атакованы с использованием торпед и магнитных мин.

Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

В понедельник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана. Ранее в регион также были переброшены 12 истребителей, несколько самолетов-разведчиков, установки ракет Patriot, соединения бомбардировщиков B-52. Туда же был отправлен авианосец Abraham Lincoln.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить военную силу против Ирана, но только в том случае, если возникнет угроза распространения ядерного оружия.