А.Монкявичюс отправляется в Польшу обсуждать вопросы образования нацменьшинств

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса.

Литовский министр образования и науки Альгирдас Монкявичюс в среду отправляется с визитом в Варшаву, где встретится с министром образования Польши Дарюшем Пёнтовским.

По словам советника министра Барбары Станкевич, во время встречи будут обсуждаться вопросы образования нацменьшинств.

«Это условия обучения школьников литовского национального меньшинства в Польше и школьников польского национального меньшинства в Литве, обеспечение школ нацменьшинств учебниками на родном языке, сотрудничество двух стран в сфере образования нацменьшинств», – цитирует слова министра его представитель в комментарии, присланном BNS.

Министры также подпишут декларацию о просвещении поляков, живущих в Литве, и литовцев, живущих в Польше.

«Цель подписываемой декларации – укрепить сотрудничество министерств образования обеих стран с целью улучшения качества и условий обучения польского нацименьшиства в Литве и литовского нацменьшинства в Польше», – отметила Ю. Станкевич.