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Израильские поселения нарушают международное право – ООН

Photo by USAID_IMAGES on Foter.com / CC BY

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право, несмотря на изменение позиции США в их отношении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла.

«Мы продолжаем придерживаться давней позиции ООН о том, что израильские поселения нарушают международное право… Изменение политической позиции одного государства не меняет существующее международное право и его толкование Международным судом и Советом безопасности», – сказал Колвилл.

Как известно, Международный суд еще в 2004 году заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, были созданы в нарушение международного права.

Напомним, 18 ноября США признали поселения Израиля на Западном берегу. Об этом объявил глава американского Госдепа Майк Помпео.

Позже премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что своим решением президент США Дональд Трамп исправил историческую несправедливость в отношении израильских поселений.

В свою очередь Евросоюз продолжает считать незаконными израильские поселения.

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