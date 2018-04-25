Фото дня Г.Науседа посетил военный полигон в Пабраде Дата публикации: 2019-11-202019-11-20 Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt Бельгия ужесточает правила воссоединения семей Израильские поселения нарушают международное право – ООН Оставьте свой комментарий Соединить с 600 Не обязателен 600 Не обязателен
Оставьте свой комментарий