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Бельгия ужесточает правила воссоединения семей

Фото pixabay.com

В Бельгии собираются ожесточить существующие правила воссоединения семей беженцев.

Как передает АЗЕРТАДЖ, госсекретарь страны по делам беженцев, состоящий в профламандской националистической партии, собирается внести на рассмотрение правительства вопрос о снижении срока, в течение которого беженец, получивший убежище, может привезти к себе свою семью, с одного года до трех месяцев.

Аналогичные правила уже действуют в соседних Голландии и Франции. Чем обусловлено такое ужесточение в Бельгии, не сообщается.

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