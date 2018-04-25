В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Автор: Kaupo Kalda — Chancellery of the Riigikogu, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57932969

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и уточнил, что для ратификации пограничного договора страна должна возвратить их. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас. Он отметил, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН. Прогресс в ратификации пограничного договора может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения, заключил Пыллуаас.

Фотография: Эрик Пейнар, Рийгикогу.

Таким образом Пыллуаас отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора. В интервью РИА «Новости» Беляев признал, что Россия и Эстония «переживают сейчас далеко не лучший период в силу проводимой Таллином недружественной линии», и отметил, что при подписании документов о границе России с Эстонией в 2014 году «было достигнуто понимание об отсутствии территориальных претензий между двумя государствами и необходимости обеспечения нормальной неконфронтационной атмосферы для ратификации пограндоговоров».

Однако «политико-информационный фон» в Эстонии в отношении России продолжает оставаться негативным, а в 2005 году подпись России под договорами о границе пришлось отзывать именно из-за того, что эстонский парламент внес в текст закона о ратификации ряд политических формулировок, отсылающих к Тартускому мирному договору, который российская сторона не признает действующим. «Ожидаем от эстонских партнеров соблюдения их части обязательств по вопросу ратификации, включая отказ от любых политических довесков», — заявил Беляев.

В мае этого года Пыллуаас уже заявлял о «продолжающейся оккупации» Россией 5% территории Эстонии, и причины легализовать это новым пограничным договором отсутствуют. Заявления Таллина официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «провокационными выпадами». По ее словам, тема Тартуского договора для России «навсегда закрыта», так как его действие прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области). После освобождения территории Эстонской ССР от немцев эти земли были возвращены России.

В 1991 году Верховный Совет Эстонской Республики объявил юридически ничтожными все указы и резолюции президиума Верховного Совета Эстонской ССР об изменениях границы. Власти современной Эстонии выступают за пересмотр существующей границы с Россией в соответствии с соглашением 1920 года.

В декабре 2015 года глава МИД Эстонии Марина Кальюранд однозначно заявляла, что Эстония не планирует предъявлять России требования компенсации за «советскую оккупацию». Меморандум о сотрудничестве с целью компенсации ущерба подписали в начале ноября министры юстиции стран Балтии.

Кальюранд прокомментировала это так: «Речь идет о политическом соглашении министров юстиции, которое правительство Эстонии не обсуждало. МИД и правительство Эстонской республики не планируют предпринимать реальных практических шагов по этому заявлению».

5 ноября СМИ сообщили о подписании министрами юстиции Латвии, Литвы и Эстонии меморандума о сотрудничестве в предъявлении России как правопреемнице СССР требований о компенсации за «советскую оккупацию». На следующий день зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин пообещал в качестве компенсации «от мертвого осла уши».

«Российская Федерация при развале Советского Союза с целью избежать развития на постсоветском пространстве по югославскому сценарию пошла на беспрецедентные в истории человечества жертвы — отдала десятки тысяч квадратных километров своих исконных территорий… И теперь выслушивать всякие бредни по поводу того, что мы какие-то пять километров кому-то должны, абсолютно недопустимо», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Власти всех трех стран пытались подсчитать размер ущерба от оккупации, причем Латвия это делала неоднократно. В 2005 году правительство оценило урон от действий СССР в 18,5 млрд долларов. В Эстонии насчитали 49 млрд, в Литве «оккупацию» оценили в 28 млрд.