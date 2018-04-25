Г.Науседа наложит вето на бюджет, если он разойдется с фискальной дисциплиной

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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что не подпишет законы о бюджете, если он будет противоречить конституционным положениям о фискальной дисциплине.

«Одна красная линия совершенно очевидна. Если это будет противоречить нашему закону о фискальной дисциплине, который является конституционным, я никак не смогу его подписать», – сказал президент журналистам на военном полигоне в Пабраде.

Глава государства сказал, что пока не хочет оценивать отдельные проекты законов о налогах, поскольку процесс в парламенте идет хаотично, однако вновь критиковал инициативы введения налоговых изменений вместе с новым бюджетом без более длительного переходного периода.

«Есть много различного хаоса, он все же должен завершиться в ближайшие недели, поскольку мы должны принять бюджет. Когда будет окончательный каркас, окончательный проект бюджета, тогда и поговорим», – сказал Г. Науседа.

«Я лишь вижу проблему во введении налогов со вступлением в силу практически в один день. Эту практику мы уже испытали в своей стране, никому не понравилось, она вызвала раздражение среди предпринимателей, и вопрос в том, дала ли она тот результат, которого ожидали», – добавил президент.