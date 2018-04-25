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ЕС назвал выделенную сумму Украине за последние пять лет

Фото pixabay.com

За последние пять лет Евросоюз предоставил Украине кредитной и грантовой помощи на 15 млрд евро, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время заседания Кабмина, передает в среду, 20 ноября, УНН.

 «С 2014 года ЕС мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 млрд евро грантовых и заемных средств для поддержки реформ», — отметил Маасикас. 

С его слов, эта помощь касалась практически всех отраслей — транспорта, энергетики, безопасности пищевых продуктов, сельского хозяйства, антимонопольной сферы, финансов, таможенной сферы, охраны окружающей среды, воздушного транспорта. 

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделит 300 млн евро кредита Украине.

korrespondent.net

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