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А. Палёнис: льгота для используемого фермерами дизтоплива останется

Фото BFL/ Саулюса Жюры

Правительство Литвы не откажется от используемых фермерами льгот на дизтопливо, заявил министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис.

По его словам, без сокращения льготы можно сэкономить средства путем изменения порядка распределения топлива. 

«Позиция министерства, и позиция правительства заключается в том, что следует идти не путем отмены акцизной льготы, а технологического обновления всех карт, поскольку сейчас нормы дизельного топлива распределены согласно некоторой деятельности в 1998, 2008 или 2010 годах. Попросту пересмотрим нормы выделяемого дизельного топлива», – заявил в пятницу министр радиостанции LRT.

Он заверил, что закон о бюджете будет направлен в сейм с акцизной льготой для фермеров.  

По словам А. Палёниса, судьба льготы уже обсуждалась с премьером Саулюсом Сквернялисом.  

BNS напоминает, что в начале сентября президент Гитанас Науседа предложил сократить эту льготу. Администрация президента утверждает, что сейчас льгота на дизтопливо для фермеров обходится бюджету в 83 млн евро ежегодно, и предлагает сократить эту сумму вполовину. 

Тогда фермерские организации заявили, что такое решение властей значительно осложнит их деятельность и повысит цены на пищевые продукты. 

BNS

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