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TOP,Новости,Политика

А.Вярига допрошен в расследовании правоохраны о закупках реагентов

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига допрошен в качестве свидетеля в расследовании Службы спецрасследований (ССР) о закупках реагентов. 

«Да, сегодня как раз был в ССР (…) как раз говорили о закупках реагентов  и участии Шарунаса Нарбутаса в этом процессе», — сказал министр журналистам в четверг в Каунасе. 

По его словам, ССР интересовал сам процесс закупоку реагентов, но детали не раскрыл. 

Министр также не берется решать, имели ли место нарушения при закупках. 

Он сказал, что Ш. Нарбутас не информировал ни его, ни его команду о том, что получит вознаграждение за посредничество в закупках. 

В расследовании ССР о закупках реагентов в торговле влиянием подозревается бывший президент Ассоциации помощи онкологическим больным Ш. Нарбутас.

Согласно подозрениям, при закупках реагентов стоимостью 5 млн евро Ш. Нарбутас действовал как неофициальный посредник между литовскими ведомствами и одной зарубежной компании, также есть подозрения, что он мог указать представителю компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке. 

Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тыс. евро. 

По данным BNS, следователи сейчас проверяют подписанные 21 и 23 марта этого года Национальной лабораторией общественного здоровья два договора с испанской компанией PMS International.

На Центральном портале конкурсных закупок указано, что лаборатория заключила два договора о средствах для анализов на COVID-19: один договор стоимостью 3,5 млн евро, другой — 1,8 млн евро.

Эти два договора о поставках реагентов из Китая подписал тогдашний руководитель лаборатории Витаутас Зимницкас, он неделю назад скончался. Договоры подписаны с представителем PMS International, фамилия которого возле подписи в договоре не указана. 

Согласно договорам, часть средств должна была быть переведена и производителю реагентов — китайской компании Sansure Biotech.

Ш. Нарбутас подозрения отрицает и говорит, что эта сумма была вознаграждением за деятельность, осуществляемую на основании справки об индивидуальной трудовой деятельности, а все необходимые документы имеются. 

Подозреваемый также сказал, что представители Минздрава и допрошенные в ходе расследования свидетели знали, что он представляет испанское предприятие. 

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