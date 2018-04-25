Пенсионный возраст в Ирландии предлагают увеличить до 69 лет

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Ирландский фискальный консультативный совет предложил повысить пенсионный возраст до 69 лет к 2035 году, сообщает Independent

Правительственные эксперты объясняют введение непопулярных мер необходимостью минимизировать последствия нынешнего “коронавирусного” кризиса, который больно ударил по всем отраслям экономики.

Как сообщается, перед руководством страны остро стоит вопрос экономии средств пенсионного фонда – его бюджет не потянет дополнительные €2,2 млрдв год, необходимые для выплат будущим пенсионерам.

С 2021 года ирландцам предлагается уходить на покой в возрасте 67 лет.