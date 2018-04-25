ВОЗ: человечество не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19

Человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против COVID-19. С таким прогнозом выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопросы пользователей соцсетей, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул Майкл Райан, к настоящему моменту ВОЗ не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета. «Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше», — сказал он. «Каким бы ни было это число, мы не близки к нему», — добавил специалист. «Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого уровня иммунитета», — подчеркнул он.

Как пояснил Майкл Райан, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью. «Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться. И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей», — сказал директор.

Он обратил внимание, что нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают чувствовать себя неважно. Это касается и молодежи, которая, как правило, переносит болезнь легко. «Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания», — отметил Райан и обратил внимание, что эти последствия все еще не в полной мере понятны специалистам. Он напомнил, что зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты по прошествии 10-15 недель все еще чувствуют себя плохо, в частности страдают от затруднения дыхания и кашля.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 17 млн, с момента вспышки скончались 667 тыс. человек, выздоровели почти 10 млн инфицированных.