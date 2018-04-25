А. Вярига: карантин не действует так, как хотелось бы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Вярига заявляет, что карантин в Литве не действует так, как хотелось бы.

«Он не действует так, как мы бы хотели, но и говорить, что он совсем не действует, я бы тоже не решился. Пусть и есть рост, но он не является экспонентным», – заявил в среду журналистам министр накануне заседания правительства.

По его словам, особо важно соблюдать действующие сейчас требования, однако «очевидно, что не в каждом из случаев удается это сделать».