А. Вярига: карантин не действует так, как хотелось бы

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Вярига заявляет, что карантин в Литве не действует так, как хотелось бы.
«Он не действует так, как мы бы хотели, но и говорить, что он совсем не действует, я бы тоже не решился. Пусть и есть рост, но он не является экспонентным», – заявил в среду журналистам министр накануне заседания правительства.
По его словам, особо важно соблюдать действующие сейчас требования, однако «очевидно, что не в каждом из случаев удается это сделать».
«По завершении этой недели будет видно. Если цифры и далее будут расти, я бы не исключал возможности того, что правительство примет дополнительные решения. А что касается комендантского часа – нужно чрезвычайное положение, которое объявляет сейм», – сказал А. Вярига.
Одно из возможных ужесточений правил – ограничение работы торговых центров.
В последнее время за сутки в среднем выявляются более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса.
Только за минувшие сутки были подтверждены 2289 новых случаев COVID-19.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 51 тыс. 655 заражений коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 755 человек, 12 тыс. 282 человека выздоровели.
В целом от коронавируса в Литве скончался 432 человека, по иным причинам умерли 186 зараженных.