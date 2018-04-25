Сделка о Brexit согласована на 95% — генсекретарь Еврокомиссии

Сделка об условиях отношений Великобритании и Евросоюза после Brexit согласована на 95%, однако по некоторым вопросам сохраняются существенные разногласия, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По данным телеканала, генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансон информировала, что текст торгового соглашения в стадии финального согласования почти что во всех сферах. Однако она признала: различие в подходах сохраняется в трех ключевых областях. Речь идет о распределении квот на рыболовство после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний) и воплощении достигнутых договоренностей в жизнь (в том числе, какая роль будет отведена Европейскому суду).

«По этим вопросам Великобритания не сделала значительных шагов», — сказала Илзе Юхансон. По ее словам, без подвижек в этих областях между Лондоном и Брюсселем не будет экономического партнерства.