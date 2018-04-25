Вакцины не остановят пандемию — ВОЗ

Фото pexel.com

Вакцины полностью не остановят пандемию коронавирус, но они дают большую надежду в борьбе с распространением COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.

«Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», — сказал Клюге.

Он добавил, что за последние недели были хорошие новости о вакцинах.