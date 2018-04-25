Вакцины не остановят пандемию — ВОЗ

Вакцины полностью не остановят пандемию коронавирус, но они дают большую надежду в борьбе с распространением COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
«Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», — сказал Клюге.
Он добавил, что за последние недели были хорошие новости о вакцинах.
«Именно в такие моменты я вспоминаю об огромном богатстве научно-технического опыта и знаний, которыми мы обладаем в 53 странах нашего Европейского региона. Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин», — резюмировал Клюге.
Ранее в ВОЗ заявили о «свете в конце туннеля» пандемии. Есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID-19.
Также в ВОЗ предположили, что нулевых пациентов с COVID-19 было несколько. Первые заболевшие могли получить инфекцию в разное время и от разных животных. Также ученые уверены в естественном происхождении вируса.korrespondent.net