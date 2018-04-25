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TOP,Здравоохранение,Новости,Регионы

А. Вярига: в список самой высокой заболеваемости войдет большинство крупных самоуправлений

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В список самоуправлений с самой высокой заболеваемостью COVID-19 на следующей неделе войдет большинство крупных самоуправлений, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

На пресс-конференции в пятницу он сказал, что это может произойти уже в понедельник. 

Кабмин принял решение разделить самоуправления по уровню заболеваемости COVID-19 на три зоны: зеленую, желтую и красную. 

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В зависимости от этого будут приниматься решения о рекомендациях для самоуправлений по обузданию распространения вируса. 

Дополнительные меры для зеленой зоны не нужны, самоуправлениям желтой зоны будут сделаны рекомендации. 

Самоуправлениям из красной зоны рекомендуется ограничить мероприятия, перейти на удаленную работу, обучение, пересмотреть предоставление услуг в лечебных учреждениях, ограничить потоки людей в местах торговли, ввести обязательное требование носить маски. 

Правительство в среду объявило о карантине из-за коронавируса еще в 12 самоуправлениях страны. 

Карантин вводится с полуночи 26 октября до 24 часов 9 ноября. 

Самоуправления, в которых будет объявлен карантин — Электренский район, Йонишкский район, Юрбаркский район, Кельмеский район, Клайпедский район, Кретингский район, Мариямпольский район, Пасвальский район, Плунгеский район, Скуодасский район, Шяуляйский район, Швенченский район.  

BNS

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