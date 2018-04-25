В России сократят рабочую неделю?

Фото pixabay.com

Дмитрий Медведев выдвинул идею о сокращении рабочей недели. Тогда это сподвигло Министерство труда и профсоюзы обсудить предложенное новшество.

Стоит отметить, что они подтвердили возможность и правильность решения. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России позже заявил, что в данный момент данная идея существует только в зародыше, на уровне разговоров.

Официальный проект не разработан. Несмотря на приостановку обсуждений, вероятнее всего не введение четырех рабочих дней, а сокращение общего числа рабочих часов в неделю.