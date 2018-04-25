А. Зуокас, А. Паулаускас и Р. Жемайтайтис пойдут на выборы под мушкетерским лозунгом

Политические силы члена сейма Ремигиюса Жемайтайтиса, бывшего мэра Вильнюса Артураса Зуокаса и бывшего спикера сейма Артураса Паулаускаса пойдут на парламентские выборы в составе объединения «Свобода и справедливость», используя мушкетерский лозунг.
В среду на пресс-конференции в сейме политики представили название будущей партии и лозунг.
Было решено, что объединение будет называться «Свобода и справедливость», а на парламентские выборы политики пойдут под лозунгом «Один за всех, и все за Литву».
«Не зря говорится, что собрались три мушкетера», – заявил на пресс-конференции лидер партии «Порядок и справедливость» Р. Жемайтайтис.
Этот лозунг напоминает использованный в романе Александр Дюма «Три мушкетера» «Один за всех, и все за одного».
Новую партию планируется создать в мае.
В ноябре прошлого года партия «Порядок и справедливость», Литовский союз свободы (либералы) и движение «Вперёд, Литва» подписали соглашение о сотрудничестве на парламентских выборах.
Выборы в сейм Литвы состоятся в октябре этого года.
У возглавляемого А. Зуокасом Союза свободы и движения А. Паулаускаса «Вперед, Литва» в данный момент нет представителей в сейме. Партия «Порядка и справедливости» утратила фракцию в сейме, когда ее покинуло большинство членов. Последние создали фракцию «Во благо Литвы», и сейчас они учреждают новую партию.
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