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TOP,Выборы,Политика

А. Зуокас, А. Паулаускас и Р. Жемайтайтис пойдут на выборы под мушкетерским лозунгом

 Политические силы члена сейма Ремигиюса Жемайтайтиса, бывшего мэра Вильнюса Артураса Зуокаса и бывшего спикера сейма Артураса Паулаускаса пойдут на парламентские выборы в составе объединения «Свобода и справедливость», используя мушкетерский лозунг. 

В среду на пресс-конференции в сейме политики представили название будущей партии и лозунг. 

Было решено, что объединение будет называться «Свобода и справедливость», а на парламентские выборы политики пойдут под лозунгом «Один за всех, и все за Литву». 

«Не зря говорится, что собрались три мушкетера», – заявил на пресс-конференции лидер партии «Порядок и справедливость» Р. Жемайтайтис. 

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Этот лозунг напоминает использованный в романе Александр Дюма «Три мушкетера» «Один за всех, и все за одного». 

Новую партию планируется создать в мае. 

В ноябре прошлого года партия «Порядок и справедливость», Литовский союз свободы (либералы) и движение «Вперёд, Литва» подписали соглашение о сотрудничестве на парламентских выборах. 

Выборы в сейм Литвы состоятся в октябре этого года. 

У возглавляемого А. Зуокасом Союза свободы и движения А. Паулаускаса «Вперед, Литва» в данный момент нет представителей в сейме. Партия «Порядка и справедливости» утратила фракцию в сейме, когда ее покинуло большинство членов. Последние создали фракцию «Во благо Литвы», и сейчас они учреждают новую партию. 

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