А. Зуокас, А. Паулаускас и Р. Жемайтайтис пойдут на выборы под мушкетерским лозунгом

Этот лозунг напоминает использованный в романе Александр Дюма «Три мушкетера» «Один за всех, и все за одного».

Новую партию планируется создать в мае.

В ноябре прошлого года партия «Порядок и справедливость», Литовский союз свободы (либералы) и движение «Вперёд, Литва» подписали соглашение о сотрудничестве на парламентских выборах.

Выборы в сейм Литвы состоятся в октябре этого года.

У возглавляемого А. Зуокасом Союза свободы и движения А. Паулаускаса «Вперед, Литва» в данный момент нет представителей в сейме. Партия «Порядка и справедливости» утратила фракцию в сейме, когда ее покинуло большинство членов. Последние создали фракцию «Во благо Литвы», и сейчас они учреждают новую партию.