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Украина введет для британцев безвиз

  • Фото pixabay.com

Для граждан Великобритании Украина введет безвизовый режим сроком на один год. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подпишет 31 января. Об этом сообщает Европейская правда.

Как известно, безвизовый въезд для британцев в Украине был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Издание отмечает, что решение Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз, на разных уровнях, о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни — оно уже не должно измениться.

Также отмечается, что в дальнейшем возможно продление этого срока. Вместе с тем, этот период не может быть бесконечным. Украина в свою очередь ожидает какого-то движения к визовому упрощению или либерализации.

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korrespondent.net

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