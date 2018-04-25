Украина введет для британцев безвиз

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Для граждан Великобритании Украина введет безвизовый режим сроком на один год. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подпишет 31 января. Об этом сообщает Европейская правда.

Как известно, безвизовый въезд для британцев в Украине был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Издание отмечает, что решение Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз, на разных уровнях, о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни — оно уже не должно измениться.

Также отмечается, что в дальнейшем возможно продление этого срока. Вместе с тем, этот период не может быть бесконечным. Украина в свою очередь ожидает какого-то движения к визовому упрощению или либерализации.