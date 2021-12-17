Абитуриенты определились с экзаменами

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Выпускники общеобразовательных школ Литвы уже решили, какие экзамены на аттестат зрелости будут сдавать в 2022 году. По данным Национального агентства просвещения, заявления подали 27 648 абитуриентов, что на 109 больше, чем в прошлом году.

Согласно сообщению, государственный экзамен по литовскому языку и литературе выбрал 17 481 человек, государственный экзамен по математике – 16807, по биологии – 6873, по информационным технологиям – 2805, по географии – 4154.

«Увеличилось количество желающих сдать государственные экзамены по литовскому языку и литературе и по математике. Мы воспринимаем это как знак того, что растет число выпускников, связывающих свое профессиональное будущее с высшим образованием. В следующем году поступающие в вузы должны будут сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, по математике и еще один экзамен на выбор», – говорит директор Национального агентства просвещения Рута Красаускене.