Оказание медицинских услуг

В целях обеспечения непрерывного оказания населению медицинской помощи в праздничные дни и сокращения потока пациентов в стационары первичные амбулаторные и некоторые специализированные медицинские учреждения, лаборатории тестирования на COVID-19, мобильные пункты и клиники для пациентов с высокой температурой будут открыты 24-26 декабря.

По данным Министерства здравоохранения, лаборатории медицинских учреждений, делающие ПЦР-тесты на COVID-19, 24 — 26 декабря будут работать в обычном режиме. Семейные медучреждения будут предоставлять услуги пациентам только в случае острого заболевания с температурой и умеренной болью, с одышкой, головной болью и головокружением, тошнотой и рвотой, с потерей координации в течение дня, когда пациент находится в состоянии покоя, а также при травмах и повреждениях различного происхождения.

По крайней мере, одно семейное медицинское учреждение, назначенное самоуправлением, будет работать четыре часа в контактном режиме и четыре часа – дистанционно. Для этого самоуправления будут собирать персонал как государственных, так и частных учреждений. В учреждении, назначенном самоуправлением, услуги семейной медицины будут предоставляться всем жителям, которые поступили в учреждения первичной медико-санитарной помощи, расположенные на территории самоуправления.