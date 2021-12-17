Оказание медицинских услуг

В целях обеспечения непрерывного оказания населению медицинской помощи в праздничные дни и сокращения потока пациентов в стационары первичные амбулаторные и некоторые специализированные медицинские учреждения, лаборатории тестирования на COVID-19, мобильные пункты и клиники для пациентов с высокой температурой будут открыты 24-26 декабря.
По данным Министерства здравоохранения, лаборатории медицинских учреждений, делающие ПЦР-тесты на COVID-19, 24 — 26 декабря будут работать в обычном режиме. Семейные медучреждения будут предоставлять услуги пациентам только в случае острого заболевания с температурой и умеренной болью, с одышкой, головной болью и головокружением, тошнотой и рвотой, с потерей координации в течение дня, когда пациент находится в состоянии покоя, а также при травмах и повреждениях различного происхождения.
По крайней мере, одно семейное медицинское учреждение, назначенное самоуправлением, будет работать четыре часа в контактном режиме и четыре часа – дистанционно. Для этого самоуправления будут собирать персонал как государственных, так и частных учреждений. В учреждении, назначенном самоуправлением, услуги семейной медицины будут предоставляться всем жителям, которые поступили в учреждения первичной медико-санитарной помощи, расположенные на территории самоуправления.
В мобильных пунктах, установленных самоуправлениями, можно будет проводить исследования не менее двух часов в день в течение трех праздничных дней.
Услуги радиологии, ультразвука, эндоскопии, хирургии и медицинских лабораторий будут предоставляться не менее 4 часов в день в поликлиниках самоуправлений, где открыты «лихорадочные клиники», и в поликлиниках городских или районных муниципалитетов.
Информация об оказании медицинских услуг в праздничный период в каждом муниципалитете с 20 декабря будут доступны на главной странице сайта самоуправления или у входа в медицинское учреждение.
Поскольку Новый год совпадает с выходными, услуги должны предоставляться как в обычные выходные дни.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ