Работа магазинов в праздники

Магазины Maxima не будут работать 25 декабря и 1 января. 24, 26 и 31 декабря магазины Maxima будут работать по другому графику. 24 декабря магазины закроются в 19.00, а 26 декабря – откроются в 9.00 и будут работать по обычному графику. 31 декабря магазины закроются в 21.00.

Магазины IKI не будут работать 25 декабря. 24 и 31 декабря магазины будут работать до 20.00. 26 декабря – откроются в 9.00 и будут работать до 20.00. 1 января – откроются в 10.00 и будут работать до обычного часа, но не позднее чем до 22.00.

Как и в прошлом году, все магазины Rimi 24 декабря будут открыты до 20.00. Магазины не будут работать 25 декабря и 1 января. 25 декабря супермаркеты будут открыты с 9.00 до 20.00. 31 декабря все магазины будут работать до 21.00. В первый день нового года будут работать дежурные магазины: в Панявежисе – на ул. Клайпедос, 82, в Паланге – на ул. Малуно, 10, в Шяуляй – на ул. Гягужю, 30, в Клайпеде – в ТЦ «Arena», в Алитусе – на ул. Науйойи 7E-1, в Каунасе – в ТЦ «Savas», и два в Вильнюсе – ул. Жирмуну, 64 и Кедру, 4.

Торговая сеть Norfa сообщила, что ее магазины не будут работать 25 декабря и 1 января. В другие праздничные дни магазины закроются раньше: 24 декабря в 19.00, а 26 декабря и 2 января магазины будут работать с 10.00. 31 декабря магазины Norfa закроются в 20. 00.

В оставшиеся дни все магазины будут работать по обычному графику.

Магазины сети Senukai 25 декабря и 1 января работать не будут. 24 и 31 декабря будут работать по сокращенному графику: 24 декабря с 8.00 до 17.00 (часть магазинов до 18.00) и 31 декабря с 8.00 до 17.00 (часть магазинов до 19.00).

Торговые центры Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй 25 декабря работать не будут. 24 декабря магазины и другие виды деятельности в ТЦ закроются раньше обычного. 1 января в вильнюсском и клайпедском Akropolis посетителей будут принимать как заведения общепита, так и некоторые места развлечений, в Шяуляй – только кинотеатр и боулинг. Рестораны, кафе, кинотеатр откроются в 12.00 и будут работать до 22.00, O‘Learys спортивный бар и ресторан в Вильнюсе будет работать до 00.00. Время работы казино в ТЦ не меняется. Магазины Maxima, Eurovaistinė, Ermitažas и другие 1 января работать не будут.

24 декабря во всех ТЦ Akropolis магазины, рестораны и зоны развлечений закроются в 17.00, в 16.00 закроются банковские отделения. Maxima и Eurovaistinė будут работать до 19.00, Ermitažas в Вильнюсе и Eurovaistinė в Шяуляй будут работать до 18.00. 26 декабря магазины Maxima, Eurovaistinė и Ermitažas в Вильнюсе откроются в 9.00. Другие магазины в Вильнюсе будут работать с 10.00 до 22.00. В Клайпеде и Шяуляй магазины в этот день закроются в 21.00, рестораны, кафе и места развлечений в 22.00. Maxima в Вильнюсе будет работать до 23.00, в Клайпеде и Шяуляй до 22.00. Во второй день Рождества в Вильнюсе не будут работать только банковские отделения. 31 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 20.00, Maximа будет работать до 21.00. Кинотеатр в Вильнюсе закроется в 17.00, ледовая арена – в 19.30. В Вильнюсе и Клайпеде в Akropolis Eurovaistinė будет работать до 20.00, в Шяуляй – до 19.00.

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