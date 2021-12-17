Компенсация за отопление с января 2022 года

Кто имеет право получить компенсацию на отопление жилья

Компенсация на отопление жилья предоставляется независимо от способа отопления, т.е. жилье может быть подключено к центральной системе отопления или отапливаться любым другим способом (дрова, уголь, газ и т.д.).

С января 2022 года размер поддерживаемых государством доходов (ПГД), используемый для расчета компенсации расходов на отопление жилья, увеличится вдвое. Малообеспеченным гражданам часть суммы за отопление жилья, превышающая 10% разницы между доходом семьи или доходом одинокого человека и 2 ПГД (258 евро в 2022 году) для каждого члена семьи или 3 ПГД (387 евро в 2022 году) для одинокого человека, будет компенсирована.

Например, если в семье двое детей, а папа и мама зарабатывают минимальную месячную зарплату, или если работает один из родителей и зарабатывает среднюю зарплату, по предварительным расчетам, такая семья будет иметь право на получение компенсации расходов на отопление.

Для расчета компенсации используется норматив полезной площади:

— когда место жительства декларирует (арендует) один человек — 50 кв.м;

— когда место жительства декларирует (арендует) семья: для первого члена семьи -38 кв.м, — для второго — 12 кв.м; для третьего и каждого последующего человека — 10 кв.м.

Например, малообеспеченная семья из 4 человек получит компенсацию расходов на отопление полезной площади в 70 кв.м.

Куда обращаться за компенсацией

Жители для того, чтобы получить компенсацию расходов на отопление, горячую и питьевую воду, могут подать заявление в самоуправление по месту жительства (заявления также принимаются в районных сянюниях) или онлайн на сайте www.spis.lt

Для того, чтобы узнать, имеете ли вы право на компенсацию расходов на отопление и каков предварительный размер этой компенсации, можно воспользоваться калькулятором компенсации расходов на отопление жилья в информационной системе социальной поддержки семей — www.spis.lt

Министерство социальной защиты и труда обращает внимание, что в период карантина и экстремальной ситуации, а также в течение 6 месяцев после их отмены при подаче малообеспеченными гражданами заявления на получение денежной социальной помощи (т.е. социального пособия и компенсации расходов на отопление, горячее водоснабжение и питьевую воду) оценка имущества этих граждан не проводится.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ