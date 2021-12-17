Компенсация за отопление с января 2022 года

Чтобы облегчить финансовую нагрузку на малоимущие слои населения из-за роста цен на теплоэнергию, c января компенсацию затрат на отопление будут получать больше людей, сообщает BNS.
Сейм принял поправки к закону «О денежно-социальной помощи малоимущим жителям». В результате изменений легализован более высокий предел доходов, поддерживаемых государством, которые применяются при расчете компенсации затрат на отопление жилья. Благодаря этим изменениям с января следующего года компенсацию получат еще 15 тыс. жителей, и для этого потребуется дополнительно 15,8 млн евро. Эти средства предусмотрены в обновленном проекте госбюджета на 2022 год. Сейчас компенсацию получают 95 тысяч человек. На это выделяется 14 млн евро в год.
Пресс-служба министерства разъясняет порядок получения компенсации.
Кто имеет право получить компенсацию на отопление жилья
Компенсация на отопление жилья предоставляется независимо от способа отопления, т.е. жилье может быть подключено к центральной системе отопления или отапливаться любым другим способом (дрова, уголь, газ и т.д.).
С января 2022 года размер поддерживаемых государством доходов (ПГД), используемый для расчета компенсации расходов на отопление жилья, увеличится вдвое. Малообеспеченным гражданам часть суммы за отопление жилья, превышающая 10% разницы между доходом семьи или доходом одинокого человека и 2 ПГД (258 евро в 2022 году) для каждого члена семьи или 3 ПГД (387 евро в 2022 году) для одинокого человека, будет компенсирована.
Например, если в семье двое детей, а папа и мама зарабатывают минимальную месячную зарплату, или если работает один из родителей и зарабатывает среднюю зарплату, по предварительным расчетам, такая семья будет иметь право на получение компенсации расходов на отопление.
Для расчета компенсации используется норматив полезной площади:
— когда место жительства декларирует (арендует) один человек — 50 кв.м;
— когда место жительства декларирует (арендует) семья: для первого члена семьи -38 кв.м, — для второго — 12 кв.м; для третьего и каждого последующего человека — 10 кв.м.
Например, малообеспеченная семья из 4 человек получит компенсацию расходов на отопление полезной площади в 70 кв.м.
Куда обращаться за компенсацией
Жители для того, чтобы получить компенсацию расходов на отопление, горячую и питьевую воду, могут подать заявление в самоуправление по месту жительства (заявления также принимаются в районных сянюниях) или онлайн на сайте www.spis.lt
Для того, чтобы узнать, имеете ли вы право на компенсацию расходов на отопление и каков предварительный размер этой компенсации, можно воспользоваться калькулятором компенсации расходов на отопление жилья в информационной системе социальной поддержки семей — www.spis.lt
Министерство социальной защиты и труда обращает внимание, что в период карантина и экстремальной ситуации, а также в течение 6 месяцев после их отмены при подаче малообеспеченными гражданами заявления на получение денежной социальной помощи (т.е. социального пособия и компенсации расходов на отопление, горячее водоснабжение и питьевую воду) оценка имущества этих граждан не проводится.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ