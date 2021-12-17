«Беларуськалий» – быть или не быть транзиту

Кроме того, санкции США в отношении «Беларуськалия» не являются законным основанием для прекращения или иной остановки операций литовскими железными дорогами. Как говорится в сообщении, будут ли эти услуги предоставляться белорусской компании и далее, будет зависеть от режима санкций, решений государственных ведомств и позиции банков в вопросе обслуживания ее денежных переводов.

Ищут способы расторгнуть договор

Тем временем правительство Литвы ищет способы, как без значительного ущерба для государства расторгнуть договор между Lietuvos geležinkeliai и «Беларуськалием», заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Мы обязательно найдем решения о расторжении договора таким образом, чтобы для Литовской Республики в связи с этим не возникло ни малейшей угрозы финансового ущерба», – сказала премьер-министр.

«Я хочу подчеркнуть, что санкции США, которые являются первичными и применяются в отношении американских хозяйственных субъектов, не имеют прямого действия в Литве, поэтому нам нужно рассматривать не вопрос применения санкций, как это многим кажется, а вопрос действительности соглашения. Это совсем другое дело», – сказала она.

Как отметил министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис, Литва столкнется с серьезными судебными исками после расторжения договора с белорусским производителем удобрений «Беларуськалий». Министр признает, что в Литве нет практики применения таких санкций, когда расторжение крупных контрактов может иметь серьезные последствия для государства.

«В Литве нет практики реализации такого рода санкций, особенно в отношении договоров такого масштаба с такими последствиями. Я имею в виду возможные судебные процессы, их размер, и поэтому мы не можем позволить себе принимать быстрые, безрассудные и импульсивные решения на данном этапе. Но факт, что они (иски. – Ред.) будут», – заявил М. Скуодис радиостанции LRT.

По словам министра, после того, как юристы изучили договор с «Беларуськалием» и предусмотренные в нем обязательства, стало ясно, что ответственность за его прекращение и возможные финансовые последствия лежит на правлении литовской железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai.

«Министр не может обязать Lietuvos geležinkeliai расторгнуть договор. Могу сказать, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски», – сказал М. Скуодис.

В свою очередь, глава Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка заявил, что литовской компании, возможно, придется заплатить сотни миллионов евро штрафов после расторжения соглашения с «Беларуськалием».

«Нарушение соглашения грозит значительными потерями — они могут достигнуть сотен миллионов евро», – заявил М. Бартушка.

Он подчеркнул, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только в случае принятия такого решения государственными органами.

«Нам нужно правовое решение от государственных органов, чтобы мы могли приостановить действие соглашения с «Беларуськалием». Этот вопрос – в руках государства», – сказал он.

М. Бартушка подтвердил, что санкции США в отношении «Беларуськалия» не являются законным основанием для прекращения или иной остановки операций литовскими железными дорогами.

Кроме того, в случае потери удобрений «Беларуськалия» LTG понадобятся субсидии в размере 49 млн евро в год.

«Согласно обновленным подсчетам, в настоящее время, если с первого января мы перестанем возить удобрения «Беларуськалия», нам могут понадобиться субсидии в размере примерно 49 млн евро, потому что мы уже выполняем массу действий: оптимизируем процессы, работников, останавливаем определенные инвестиции. Факт, что влияние очень велико», – сказал М. Бартушка.

Он подчеркнул, что уже были сделаны предварительные оценки о потере железнодорожной группой примерно 60 млн евро доходов.

«В целом мы теряем 60-70 млн евро доходов, но одновременно у нас есть и другие негативные тренды – уходят и российские металлы из Клайпедского порта, становится меньше других российских продуктов, часть белорусских продуктов, нефтепродукты, продукты «Гродно Азот» уже ушли», – сказал глава LTG.

По его словам, ситуация неопределенная: «В любом случае вся логистическая цепь может столкнуться с определенными вызовами, так как в ней не только мы, но и терминалы, фрахтовщики судов».

Спекуляции на тему санкций

Крупнейший акционер ежегодно загружающей на суда примерно 11 млн тонн продукции белорусского производителя удобрений «Беларуськалия» компании Birių krovinių terminalas (BKT, Терминал насыпных грузов) Игорь Удовицкий говорит, что транзит калийных удобрений через Литву не может быть прекращен, потому что это пошло бы вразрез с международными соглашениями Литвы, Евросоюза и США.

«Никаких санкций США для транзита белорусского калия через Литву нет и быть не может, потому что в отношении транзита как процедуры применять санкции нельзя», – говорится в присланном BNS комментарии И. Удовицкого.

По его словам, для всех государств, в том числе и для США, обязательны международные договоры – соглашение Всемирной торговой организации и Конвенция ООН по морскому праву. Они гарантируют свободу транзита для государств, не имеющих выхода к морю.

«Естественно, что и США, и ЕС, ратифицировавшие эти соглашения, не могут их нарушать и не нарушают», – говорит владелец BKT.

Кроме того, по его словам, Сейм ратифицировал три двусторонних соглашения Литвы и Беларуси – они устанавливают свободный режим грузового транзита через Литву и Клайпедский морской порт.

По словам И. Удовицкого, все участники транзита калийных удобрений, в том числе и органы власти Литвы, консультировались и с Департаментом казны США, и с Еврокомиссией (ЕК) о применении санкций. Им было объяснено, что белорусский калий может транспортироваться через Литву, если расчеты осуществляются в евро, а не в долларах США, утверждает предприниматель.

«Поэтому наши действия совершенно законны и согласованы», – сказал И. Удовицкий.

«Кроме того, при осуществлении таких операций, как продажа белорусского калия, фрахт судов, доллары США продолжают использоваться для взаимных расчетов, американские компании продолжают покупать белорусский калий, этот продукт продолжает поставляться на американский рынок», – пишет в комментарии предприниматель, владеющий 70% акций BKT.

Остальные 30% акций Терминала насыпных грузов принадлежат «Беларуськалию». Последний экспортирует через Литву около 95% всех произведенных им удобрений – примерно 11 млн тонн в год.

Он повторил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента казны США выдало торгующему удобрениями дочернему предприятию «Беларуськалия» – «Белорусской калийной компании» (БКК) лицензию, которая действительна до 1 апреля 2022 года.

«Как минимум до этого срока любые разговоры на тему американских санкций, применяющихся к транзиту белорусского калия через Литву, – это просто спекуляции», – отмечает И. Удовицкий.

Однако, по его словам, и после 1 апреля, даже если БКК или «Беларуськалий» не получат новых лицензий OFAC, это никоим образом не повлияет на обязательства Литвы в отношении транзита белорусского калия.

Тем временем

Законом запретить транзит

Правительству и Сейму Литвы предлагают наложить санкции на импортируемую из Беларуси продукцию, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны. Это также предотвратило бы транзит удобрений «Беларуськалия» через территорию Литвы.

Министерство транспорта и коммуникаций зарегистрировало законопроект о применении экономических и иных санкций в отношении Республики Беларусь, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

По заявлению министерства, закон направлен на обеспечение интересов безопасности Литвы и общественности, которые нарушаются из-за гибридной агрессии, осуществляемой Беларусью.

В пояснительном письме к проекту закона акцентируется, что каждое государство ЕС в исключительном порядке ответственно за собственную национальную безопасность, поэтому обладает правом решать, что нужно сделать для ее обеспечения.

«Сделки, которые были заключены до введения санкций в Литве, незамедлительно должны быть расторгнуты в одностороннем порядке или по соглашению сторон либо их выполнение должно быть остановлено на время действия санкций. Запрещается заключать сделки, реализация которых противоречила бы действующим санкциям», – говорится в письме.

Если закон будет принят, правительство установит продолжительность действия санкций, порядок их отмены, продления, а также исключения и действия, которые обязаны предпринимать или не могут предпринимать физические и юридические лица.

Как утверждает министерство, после принятия закона по причине ограничений бизнес, возможно, понесет убытки, поэтому предлагается установить переходный период для подготовки к этому.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ