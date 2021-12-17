Сколько потратим на праздники?

Согласно опросу, расходы на подарки в среднем составят около 111 евро и будут на 3% выше, чем в прошлом году. Праздничный стол в среднем обойдется в 71 евро (на 2% больше). «Можно пройтись по нескольким магазинам и уложиться в эту сумму – 70 евро», — констатирует Ю. Цвиликене.

Согласно опросу, примерно каждый четвертый респондент (24 %) сказал, что в этом году он загодя копил на Рождество — доля запасливых жителей выросла на 6 процентов. Кроме того, почти каждый второй человек (47%) в стране экономил, чтобы купить рождественские подарки.

Одна из причин, по которой население готовится к праздникам раньше, заключается в том, что не у всех жителей доходы вернулись к допандемическому уровню, отметила Ю. Цвиликене.

Тенденция — экология

Ю. Цвиликене также подчеркивает, что за последние несколько лет тенденция к более экологичным праздникам стала очевидной — жители покупают меньше продуктов для праздничного стола, кроме того, все больше людей отказываются от рождественских подарков.

«Средняя сумма расходов на праздничный стол с 2017 года снизилась примерно на 20 % и за последние два года практически не изменилась. Кроме того, в этом году большинство респондентов (34%) указали, что их расходы на праздничный стол будут составлять от 51 до 100 евро, тогда как в предыдущие годы эти суммы были более разнообразными», — говорит она.

По мнению финансового эксперта, это показывает, что все больше людей выбирают золотую середину при покупке продуктов на праздники и, таким образом, могут избежать выбрасывания пищевых отходов, сэкономить деньги и внести свой вклад в создание более чистой окружающей среды.

По словам главы Финансового института Swedbank, в прошлом году пандемия скорректировала список самых популярных подарков, но в этом году выбор населения напоминает о допандемических временах.

«Путешествие, спа-процедуры снова вошли в пятерку самых желанных подарков. Очевидно, что жители снова хотят воспользоваться услугами, которые они не могли получить в прошлом году из-за применяемых ограничений или собственных мер предосторожности», — отметила Ю. Цвиликене.

Как показывает опрос, самым желанным подарком по-прежнему остаются деньги или подарочный сертификат — 25% хотели бы его получить, что на 3% больше, чем в прошлом году. В числе других приоритетных подарков — косметика и парфюмерия, а также книги.

В то же время «умные» технические устройства, которые хотели бы получить в этом году 11% опрошенных, — на 5% меньше, чем в 2020 году.

За подарком – на ярмарку

«Снижение неопределенности в отношении вируса привело к изменениям в этом году, а также к выбору торговых мест для приобретения подарков. Супермаркеты по-прежнему остаются самым популярным местом для поиска и покупки подарков – в них планируют покупать подарки более половины (53%) опрошенных», — комментирует Ю. Цвиликене.

По данным опроса, каждый второй (50%) опрошенный будет покупать подарки в интернет-магазинах. Правда, по сравнению с 2020 годом популярность как супермаркетов, так и интернет-магазинов несколько снизилась.

В то же время увеличилось число желающих приобретать подарки в небольших магазинах, на рынках и ярмарках. «Это хорошая новость для владельцев малого бизнеса, поскольку ожидается, что у них будет больше покупателей, ищущих оригинальные рождественские подарки. Чтобы подобные планы населения стали реальностью, каждый должен принять меры по безопасности, дабы избежать неприятных сюрпризов из-за распространения вируса», — отметила Ю. Цвиликене.

Опрос показывает еще одну тенденцию — растет количество людей, не желающих получать материальные подарки. Их доля в этом году составляет 13 % и почти удвоилась по сравнению с 2020 годом. Особенно материальные подарки не хотели бы получить жители в возрасте 18-25 лет, а также респонденты старшего возраста (более 56 лет).

«Похоже, что материальный подарок становится все менее привлекательным, поэтому в этом году как никогда актуально подарить приятные впечатления», — резюмирует Ю. Цвиликене.