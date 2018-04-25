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АБЛ: предлагаемый банковский налог противоречит Конституции

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TOP,Новости,Экономика

АБЛ: предлагаемый банковский налог противоречит Конституции

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

На минувшей неделе в сейме было принято к рассмотрению предложение правящих обложить налогом активы банков кредитных уний и прочих долговых учреждений, превышающие 300 млн евро, в связи с этим Ассоциация банков Литвы (АБЛ) заявила, что это предложение противоречит Конституции. 

Ассоциация утверждает, что такой налог может превратиться в государственную помощь, поскольку его размер дифференцируется по масштабу деятельности участников финансового рынка. Такая помощь, по ее мнению, не согласована с Еврокомиссией. 

В обращении АБЛ к секретариату сейма и Комитету парламента по бюджету и финансам говорится, что планирующийся налог является порочным, поскольку будет применяться только в отношении части участников рынка. 

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«Услуги потребительских кредитов предоставляют не только банки или кредитные унии, но и нелицензированные кредиторы, активы которых не достигают установленной в проекте закона налоговой базы в 300 млн евро. Поэтому не лецензированные поставщики кредитных услуг фактически не будут платить этот налог, хотя их кредиты значительно дороже, чем у лицензированных постащиков услуг кредитования», – отмечается в обращении ассоциации.

По данным АБЛ, это позволит не лицензированным участникам рынка, у которых нет права привлекать вклады или прочие подлежащие возврату суммы у профессиональных участников рынка, получить конкурентное преимущество над конкурентами.

В обращении также отмечается, что налог не только не поможет привлечь в страну новых участников рынка, но и создаст дополнительные барьеры для начала предоставления их услуг в Литве. По этой причине, по утверждению АБЛ, налог «создал бы негативные последствия, которые не перевесят дополнительные доходы бюджета». 

«С учетом этого проект не может рассматриваться и приниматься с пакетом законов бюджета 2020 года», – отмечает ассоциация.  

Проект закона о налоге был представлен на рассмотрение сейма в минувший четверг, доходы от сборов этого налога уже включены в проект госбюджета 2020 года. 

Збигнев Единский, член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, который  зарегистрировал в Сейме законопроект о закона налоге на участников финансового рынка, утверждает, что поступления от сбора этого налога составят около 50-60 млн евро, за счет них будут финансироваться социальные расходы – детские выплаты, семейные карты, повышение пенсий. 

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