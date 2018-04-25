АБЛ: предлагаемый банковский налог противоречит Конституции

«Услуги потребительских кредитов предоставляют не только банки или кредитные унии, но и нелицензированные кредиторы, активы которых не достигают установленной в проекте закона налоговой базы в 300 млн евро. Поэтому не лецензированные поставщики кредитных услуг фактически не будут платить этот налог, хотя их кредиты значительно дороже, чем у лицензированных постащиков услуг кредитования», – отмечается в обращении ассоциации.

По данным АБЛ, это позволит не лицензированным участникам рынка, у которых нет права привлекать вклады или прочие подлежащие возврату суммы у профессиональных участников рынка, получить конкурентное преимущество над конкурентами.

В обращении также отмечается, что налог не только не поможет привлечь в страну новых участников рынка, но и создаст дополнительные барьеры для начала предоставления их услуг в Литве. По этой причине, по утверждению АБЛ, налог «создал бы негативные последствия, которые не перевесят дополнительные доходы бюджета».

«С учетом этого проект не может рассматриваться и приниматься с пакетом законов бюджета 2020 года», – отмечает ассоциация.

Проект закона о налоге был представлен на рассмотрение сейма в минувший четверг, доходы от сборов этого налога уже включены в проект госбюджета 2020 года.

Збигнев Единский, член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, который зарегистрировал в Сейме законопроект о закона налоге на участников финансового рынка, утверждает, что поступления от сбора этого налога составят около 50-60 млн евро, за счет них будут финансироваться социальные расходы – детские выплаты, семейные карты, повышение пенсий.