Испанский бизнесмен Амансио Ортега станет владельцем Facebook

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Один из самых богатых люде в мире, испанский бизнесмен, известный основатель Inditex Амансио Ортега уже владеет частью штаб-квартиры Amazon в североамериканском городе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанский миллиардер Амансио Ортега приобрел два офисных здания в Сиэтле, арендатором которых является компания Facebook. Стоимость торговой операции составила около 375 миллионов евро.

А.Ортега продолжает покупки активов в США. Таким образом, Ортега становится владельцем дома другой американской многонациональной корпорации после того, как в марте прошлого года была совершена покупка части штаб-квартиры Amazon в Сиэтле, в результате чего операция была оценена в 669 миллионов евро.