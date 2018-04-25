Президент Литвы подписал закон об обмене шпионами

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа подписал утвержденную на минувшей неделе сеймом поправку к Уголовному Кодексу, которая детализирует право президента предоставить помилование осужденному, вовлеченному в соглашение об обмене разведчиками.

Как сообщила администрация президента, по мнению главы государства, поправка «соответствует интересам национальной безопасности и имеет смысл, потому что в правовом государстве должны быть правовые механизмы для защиты литовских граждан».

Решения о помиловании президент сможет принимать после получения рекомендаций Комиссии по помилованию.