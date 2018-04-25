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Президент Литвы подписал закон об обмене шпионами

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа подписал утвержденную на минувшей неделе сеймом поправку к Уголовному Кодексу, которая детализирует право президента предоставить помилование осужденному, вовлеченному в соглашение об обмене разведчиками.  

Как сообщила администрация президента, по мнению главы государства, поправка «соответствует интересам национальной безопасности и имеет смысл, потому что в правовом государстве должны быть правовые механизмы для защиты литовских граждан». 

Решения о помиловании президент сможет принимать после получения рекомендаций Комиссии по помилованию. 

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Инициатором проекта является глава Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Дайнюс Гайжаускас, его поддержала и администрация главы государства. 

По данным источников BNS, поправка связана с планирующимся обменом осужденными за шпионаж гражданами между Литвой и Россией.  

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