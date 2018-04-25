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TOP,Новости,Экономика

Правление госпочты Lietuvos pastas отказывается продолжать работу

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Независимые члены правления почтового предприятия  Lietuvos pastas, находящегося в управлении государства, отказались продолжать работу, поскольку не согласны останавливать продажу центральных почтамтов в трех крупнейших городах Литвы и увольнять руководство Lietuvos pastas.

Об этом было заявлено после их встречи с министром транспорта и коммуникаций Ярославом Наркевичем в понедельник.

Как сообщил в пресс-релизе председатель правления Нериюс Даткунас, требования, выдвигаемые министерством транспорта, были бы вредоносными для деятельности компании и для почти 5 тыс. ее работников.

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В сообщении говорится, что вице-министр транспорта Гитис Мажейка и советник министра Йоана Сокольник 31 октября информировали Н. Даткунаса о том, что Я. Наркевич требует немедленно прекратить аукционы продажи зданий центральных почтамтов в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также уволить гендиректора Lietuvos pastas Асту Сунгайлене. 

Поскольку Н. Даткунас ответил, что такие вопросы должны решаться в правлении Lietuvos pastas, а для увольнения руководителя должны быть четкие основания, вечером того же дня все члены правления получили извещения об их отзыве с 31 октября. 

На минувшей неделе указ министра был изменен – полномочия членов сейма были продлены до 31 декабря, однако независимые его члены с этим не согласны.

«По нашей правовой оценке, правление Lietuvos pasto отозвано с 31 октября. В целях ясности мы акцентируем, что правление не осуществляет деятельность и не продолжает ее», – говорится в сообщении.

Lietuvos pastas решила продать эти здания, поскольку они слишком большие для компании, и их содержание слишком дорогое. Между тем, министр утверждает, что необходимо рассмотреть все возможности для сохранения зданий для общественных нужд. 

В конце октября по вопросу продажи зданий в правительство обратился лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис, с просьбой найти возможности их сохранения для общества. По поводу планов продажи озабоченность выражали Литовская национальная комиссия ЮНЕСКО, Госкомиссия по культурному наследию. 

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