Абхазия ввела ограничение на пересечение границы с Грузией

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Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией. Об этом сообщила «Служба государственной безопасности» Абхазии.

Абхазцы считают, что «в Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия».

«Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории», – говорится в сообщении.

В Абхазии разработали и реализуют необходимый комплекс мер реагирования, в числе которых – введение временного ограничения на пересечение границы с Грузией.

Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии.

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек, несколько сотен были задержаны.

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собственная работа