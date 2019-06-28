В Литве в список памятных дней включен День памяти геноцида цыган

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Список памятных дней Сейм Литвы дополнил новым днем – Днем памяти геноцида цыган. Он будет отмечаться 2 августа. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство ЭЛЬТА.

Международные организации официально признают факт геноцида цыган в годы Второй мировой войны и стремятся, чтобы во всех государствах этот день отмечался 2 августа.

«Долгожданное решение. Наверное, радуются и те люди, которых уже нет с нами. Для нашей общины была очень большая задача, чтобы факт геноцида цыган все же был признан. Конечно, масштабы геноцида могли бы быть объектом исследований. Могу сказать, что сегодня в моей душе большой свет», — прокомментировал ЭЛЬТА решение Сейма председатель цыганской общины Литвы Иштван Квик.

15 апреля 2015 года по случаю Международного дня цыган Европарламент принял резолюцию «О враждебности к цыганам в Европе и Дне геноцида цыган в годы Второй мировой войны», в которой признал факт геноцида цыган в годы Второй мировой войны, призвал все государства отмечать этот день и объявить 2 августа Днем геноцида цыган.

2 августа выбрано не случайно – в этот день в 1944 году в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау на территории Польши было уничтожено около 3000 цыган. В этом году этому трагическому событию исполняется 75 лет.

В Литве в годы Второй мировой войны было убито около 500 цыган.