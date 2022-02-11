Achema бастует

Фото BNS/Теодораса Билюнаса

Около половины работников литовского предприятия по производству азотных удобрений в Йонаве Achema объявили во вторник бессрочную забастовку, и одним из главных требований к руководству компании является подписание коллективного договора. До начала забастовки ни работодатель, ни профсоюз не были склонны к компромиссам: глава компании говорил, что не подпишет коллективный договор в соответствии с требованиями профсоюза, а представитель профсоюза утверждал, что забастовка будет бессрочной.

На фоне начавшейся бессрочной забастовки глава предприятия заявляет, что не намерен выполнять требование профсоюза о подписании коллективного договора.

«Коллективный договор, безусловно, не дает гарантий ни одной из сторон», — заявил во вторник радиостанции LRT перед началом забастовки генеральный директор Achema Рамунас Миляускас.

Он повторил, что руководство компании не планирует подписывать коллективный договор, особенно сейчас, когда положение компании очень неопределенное.

«Компания не может брать на себя обязательство по соответствующему процентному увеличению вознаграждения на пять лет вперед. Мы видим, как меняется мир: у нас закрыты границы с Беларусью, прекращен транзит. По этой причине ни одна компания не может брать обязательства на будущее, что на определенный процент будет повышаться зарплата на регулярной основе», — сказал глава Achema.

Р.Миляускас подчеркнул, что компания практически ежегодно увеличивает заработную плату своих сотрудников на разные суммы.

«В прошлом году она была поднята на 6%, в этом году выросла на 3,5%, и, когда весь рынок стабилизируется и мы сможем работать в максимальном режиме, есть решение поднять еще на 6,5%. Кроме того, в фонд оплаты труда выделены дополнительно пять миллионов евро», — сказал Р.Миляускас.

Он признал, что система оплаты труда на фабрике меняется уже в третий раз в этом году, она совершенствуется, но делается это в интересах работников.

По словам Р. Миляускаса, предприятие не планирует останавливать производство на период забастовки.

«Мы не будет останавливать производство, а если придется, то это будет сделано безопасно», – сообщил он в интервью радиостанции LRT.

Председатель профсоюза работников Achema Бируте Дашкявичене заявила, что работники не чувствовали себя стабильно, так как система оплаты труда была изменена уже в третий раз с января, и администрация делает это не добровольно, а под давлением профсоюза. По ее словам, почти половина всех работников предприятия — около 600 человек объявили забастовку. Забастовку обещают продолжать до тех пор, пока работодатель не согласится с основным требованием – подписать коллективный договор.

По данным Фонда соцстрахования (Sodra), средняя зарплата на предприятии в конце 2021 года составляла 2,3 тыс. евро (до уплаты налогов). В профсоюз Achema в настоящее время входят около 37% почти из 1,3 тыс. работников компании.

Тем временем председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПСЛ) Инга Ругинене заявила, что забастовка работников йонавского завода азотных удобрений Achema является первой акцией протеста такого масштаба в истории независимой Литвы. Ситуацию в Achema она назвала «состоянием войны», и создал ее сам работодатель.

И. Ругинене надеется, что в будущем работники в Литве будут более активно защищать свои права.

Ситуацию, в которой работодатель отказывается подписывать коллективный договор, что является основным требованием профсоюза предприятия, и обещает повысить зарплату без договора, И.Ругинене называет «блефом». По ее словам, такая забастовка является первой в литовской промышленности, она доказывает, что работники действительно устали договариваться.

«Возможно, это первое подобное событие в промышленной отрасли в истории независимой Литвы. Представьте, насколько сотрудников нужно было вымотать, чтобы они на такое решились. Мы, литовцы, и так очень терпеливы, не какие-то южане, которые при малейшей искре выходят на улицы. Я надеюсь, что в Литве будет больше людей, которые подключатся к защите своих прав», — сказала глава КПСЛ.

Она не решилась прогнозировать, может ли забастовка в Achema привести и к другим протестам в стране.

«Трудно сказать, послужит ли это примером. Работникам (Achema. – Ред.) тяжело, их запугивают, подкупают, этот стиль в компании ужасен, там военное положение, и такую ​​среду создает работодатель», – сказала И. Ругинене.

По словам председателя КПСЛ, в Литве все еще есть ряд крупных предприятий, стремления сотрудников которых игнорируются, хотя и недостатка в образцовых трудовых отношениях и договорах нет, а ранее Achema являлась одним из таких позитивных примеров.

Тем временем

Европейские профсоюзы проявили солидарность

Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) призвала руководство и владельцев йонавского завода азотных удобрений Achema выполнить требования бастующих работников компании.

Такое письменное требование организация направила главному акционеру Achemos grupė Лиде Лубене и генеральному директору компании Рамунасу Миляускасу и призывает их продолжать переговоры с работниками о коллективном договоре.

«Мы призываем незамедлительно вернуться к переговорам с профсоюзом и с соблюдением принципов конструктивного социального диалога и взаимопонимания добиваться соглашения, возвращаясь тем самым в ряды образцовых предприятий, которые могут гордиться коллективными договорами и качественным диалогом с представителями работников», – говорится в письме генерального секретаря ЕКП Луки Висентинио.

В нем содержится просьба «уважать и согласиться» с требованиями профсоюзов подписать коллективный договор сроком на два года, хотя бы раз в год пересматривать зарплаты, установить порядок выплаты премий за годовые результаты труда, узаконить сверхурочные, согласовать с профсоюзом графики работы.

ЕКП создана в 1973 году и сейчас объединяет 92 конфедерации профсоюзов из 39 стран.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ