Малоимущим — финансовая поддержка

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Жители Вильнюса, сталкивающиеся с финансовыми трудностями, могут претендовать на получение от Вильнюсского самоуправления дополнительной материальной помощи, сообщает Вильнюсское городское самоуправление. Одноразовые, целевые, условные и периодические пособия выделяются жителям, испытывающим денежные затруднения, которые уже перепробовали все остальные возможности.

«Никто не застрахован от финансовых трудностей. Если случилось серьезное несчастье, людям могут помочь неправительственные организации, занимающиеся такого рода поддержкой, или близкие. Однако порой бывает так, что все возможности уже исчерпаны или протянуть руку помощи просто некому. Оказавшись в таком положении, жители могут воспользоваться данной целевой поддержкой”, — сказала заведующая отделом социальных выплат Вильнюсского самоуправления Ева Пабяржене.

По словам представителя самоуправления, помощь выделяется после тщательной оценки всех уже использованных финансовых механизмов, в случае необходимости могут быть проверены и бытовые условия обратившегося. Дополнительная денежная помощь может быть выделена и в порядке исключения, говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Выделенную поддержку малоимущие жители получат быстрее благодаря сокращению сроков рассмотрения заявлений. Заявления, поданные до 19 января 2022 г., рассматриваются в установленном ранее порядке.

Одноразовое пособие

Одноразовые пособия выделяются без оценки доходов лица. Человеку, дожившему до 100 лет, может быть выделена сумма в 1050 евро. Семьям, в которых родились тройняшки или еще больше детей, выделяется 1680 евро. Человек, который провел в заключении, отбывая наказание в виде лишения свободы, не менее 6 месяцев, может получить 168 евро. Семья, отнесенная к группе социального риска, может обратиться за получением 294 евро на приданое для родившегося в ней ребенка. Нужно отметить, что теперь установлен срок для обращения за таким пособием.

Целевое пособие

Целевые пособия могут выделяться для оплаты расходов на платные медицинские обследования, на лечение при наличии онкологического заболевания, после перенесенной травмы, операции и (или) на приобретение очков. Кроме того, воспользовавшись данной финансовой поддержкой, можно приобрести рекомендованные врачом средства медицинского назначения.

При получении социального жилья, воспользовавшись данным целевым пособием, можно приобрести необходимую мебель или бытовую технику. Целевое пособие также разрешается использовать для оплаты временного ночлега, пострадав от пожара или стихийного бедствия, для погашения задолженности за жилищные коммунальные услуги и т. п.

Целевое пособие назначается с учетом средних доходов, не превышающих установленного размера.

Условное пособие

До 588 евро выделяется лицам, зависимым от психоактивных веществ, для оплаты психологической социальной реабилитации или получения помощи психолога.

Без оценки доходов условное пособие может быть выделено обитателям Вильнюсского городского ночлежного дома и временного дома при «Caritas» Вильнюсской архиепархии, лицам, участвующим в программах и мероприятиях социальной интеграции, для оплаты билетов на общественный транспорт.

Выделяется после оценки доходов — если среднемесячный доход одного из совместно проживающих лиц не превышает 258 евро, а одного лица, проживающего отдельно, — 322,5 евро.

Периодическое пособие

Пособие в размере 126 евро выделяется в качестве дополнительной поддержки в течение определенного периода, после оценки доходов (если у лица нет никакого источника доходов, или если среднемесячный доход одного из совместно проживающих лиц либо одного лица, проживающего отдельно, не достигает 161,25 евро). Следует отметить, что здесь расширен круг получателей: лица, получающие пенсию по старости или социальную пенсию по инвалидности, или социальную пенсию по старости; совершеннолетние лица, покинувшие детское учреждение опеки или семейство; совершеннолетние лица, проходящие обучение по общеобразовательным программам или программам формального профессионального обучения, если семья относится к группе социального риска; лица, живущие в кризисном центре или доме самостоятельной жизни.

Как воспользоваться данной поддержкой?

Оформить финансовую поддержку можно как электронным способом, так и посетив центр обслуживания клиентов:

в эл. форме на сайте paslaugos.vilnius.lt выбрать нужную услугу, заполнить форму заявления, подписать квалифицированной эл. подписью и отправить эл. почтой: sis@vilnius.lt;

заполненное заявление отправить заказным письмом по адресу: ул. Кауно, 3, LT-01314, Вильнюс;

в Центре обслуживания клиентов (пр. Конституциес, 3 (I э.).

В связи с тем, что в Центре обслуживания клиентов потоки граждан выросли втрое, и своей очереди, возможно, придется подождать, самоуправление предлагает подавать заявления в интернете.

В том случае, если лицо обращается по поводу оплаты расходов по уничтожению вредителей, вывозу скопившегося мусора из жилья и если социальный работник устанавливает в отношении лица потребность в одноразовом, целевом, условном или периодическом пособии, заявление также можно подать в своей сянюнии.

Консультации и информация предоставляются по тел. 8 700 35545.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt