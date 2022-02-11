Беларусь применила ответные меры

Фото BNS/Лукаса Баландиса

С понедельника вступило в силу решение Беларуси о запрете транзита по ее территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. При этом белорусская сторона подчеркивает, что это не санкции, а ответные защитные меры.

«Наказали сами себя»

МИД Беларуси еще 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные ограничительные меры в отношении транзита ряда товаров из Литвы.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что литовская сторона перестала принимать поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. По его мнению, Литва, приняв такое решение в одностороннем порядке, нарушила межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении и положения документов, регулирующих вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю. Беларусь, как отметил Р. Головченко, готовится ввести против Литвы симметричные жесткие ответные меры. Они коснутся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы.

«Искали решение, как наказать Беларусь, а наказали сами себя. И так не блестящая экономика Литвы сейчас несет большие потери, в частности транспортный сектор», — отметил премьер Беларуси.

В целях соблюдения международных правил Минск за четыре дня до вступления в силу данного решения проинформировал всех заинтересованных. Таким образом, как пояснили в МИД Беларуси, «данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года».

В Минске подчеркивали, что белорусская сторона неоднократно предлагала Литве консультации для урегулирования вопроса о транзите белорусских грузов в правовом поле – на уровне Минтранса и на уровне правительства, но Вильнюс отказался от диалога.

По оценке белорусской стороны, по территории республики транзитом перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн грузов, попадающих под ответные меры Минска, на сумму более миллиарда долларов ежегодно.

Беларусь к этой ситуации готовилась и переориентировала транзит на Россию. Потери белорусских производителей из-за увеличения маршрута компенсирует рост цен на продукцию на мировых рынках, уверен белорусский премьер.

«Более того, мы взыщем штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов. Уже соответствующее исковое заявление подано в литовский суд. Взыщем с них также и упущенную выгоду, а это большие суммы», — подчеркнул Р. Головченко.

В поисках альтернативы

Сейчас свои удобрения через соседнюю страну по железной дороге экспортирует в Украину компания Achema, а нефтепродукты – Orlen Lietuva. Вполне вероятно, что решение Беларуси повлечет для них дополнительные трудности.

Так, производитель азотных удобрений Achema заверил, что такой шаг Минска вызовет у него проблемы. По словам Рамунаса Миляускаса, генерального директора Achema, компания постоянно возит продукцию в Украину через территорию Беларуси, поэтому в таком случае у нее будут серьезные проблемы.

«Если Беларусь решит не принимать железнодорожный транспорт из Литвы, это создаст серьезные трудности как для нас, так и для наших клиентов. Закрытие границ Беларусью приведет к аннулированию существующих и будущих контрактов с клиентами или перенаправлению логистики продукции через Латвию, что, несомненно, увеличит логистические затраты и финансовую нагрузку для нас и наших клиентов», — заявил глава компании в комментарии BNS.

Генеральный директор нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva Михал Рудницкий ранее сообщил BNS, что концерн уже опробовал альтернативные железнодорожные грузовые перевозки в Украину – через Польшу, а не через Беларусь — и по новому маршруту уже доставил около 8% продуктов.

«Мы должны быть готовы к различным вариантам. Мы хотели попробовать и убедиться, что такая альтернатива существует. Маршрут не длиннее, но менее удобен, потому что подвижной состав нужно менять дважды», — сказал М. Рудницкий.

Компания Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai, LTG) ранее сообщила BNS, что без учета все еще возвращающихся в Беларусь порожних вагонов из-под калийных удобрений в среднем из Литвы в Беларусь с 1 февраля следует около 18 поездов в день, из них в феврале примерно 30% (5-6) составляют составы, загруженные на литовских станциях, а большая их часть следует в Беларусь, Россию, Украину.

Сформированными в Литве составами перевозятся преимущественно нефтепродукты, удобрения, черные металлы. В этом году компания планировала перевезти через Беларусь до 0,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а также около 0,5 млн тонн удобрений.

«В настоящее время мы информируем клиентов, которые заинтересованы в транзите этих грузов через Беларусь. Мы будем активно работать с ними, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — сказал Эгидиюс Лазаускас, генеральный директор LTG.

LTG Cargo уже некоторое время разрабатывает альтернативные коридоры доставки грузов через Польшу. В настоящее время оценивается возможность их перевозки через Польшу в Украину, Турцию или другие более удаленные восточные направления.

По сообщению LTG, важно будет оценить такие аспекты, как длина и продолжительность маршрута, его организация в Польше, смена подвижного состава из-за разной ширины железнодорожной колеи: она в Польше более узкая — 1435 мм.

При перевозке грузов по альтернативному коридору поезда из Украины могли въезжать в Польшу через один из двух или трех пограничных постов, а из Польши в Литву — через погранпереход Тракишки (Моцкава на литовской стороне).

Реагируя на действия Беларуси, некоторые производители страны уже испытывают новые маршруты через Польшу, говорит президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка. По его словам, литовские перевозчики могли бы перевозить грузы фурами или по железной дороге через Латвию или Польшу.

«Один из них (маршрутов. – Ред.) – перевести часть грузов с железной дороги на автотранспорт и перевозить их в объезд Беларуси или, если не будет закрыт транзит автотранспортом, пересекать Беларусь автотранспортом. Другое решение – огибать Беларусь и пытаться везти грузы по железной дороге через Латвию, однако возникают сомнения, будет ли обеспечена достаточная пропускная способность транзитных грузов по этому маршруту. Еще одна альтернатива – перевозка грузов через Польшу, которую испробовали некоторые литовские производители», – сказал он в комментарии для СМИ.

По словам В. Шилейки, из-за остановки транзита через Беларусь могут начаться перебои с потоком грузов в 2-3 млн тонн или даже больше из Клайпедского порта. По его словам, неясно, будет ли остановлен поезд «Викинг», которым контейнеры доставляются в Клайпедский порт. В результате таких действий цепочки поставок подорожают, поэтому естественно, что владельцы грузов станут думать, выбирать ли для их транспортировки Клайпедский порт.

Реакция Минска была ожидаема

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ожидаемым решение Минска закрыть путь для транзита грузов по железной дороге из Литвы. По его словам, литовский бизнес должен адаптироваться и искать другие способы вывоза грузов.

«Эти меры можно было ожидать, конечно, надо думать о необходимости искать альтернативные коридоры, не через территорию Беларуси. Эта практика должна быть очень важна для бизнеса, потому что у нас нет больших иллюзий по поводу белорусского режима», — сказал президент после встречи с представителями власти, политики и бизнеса.

По его словам, найти другие пути возможно.

«Это прекрасно продемонстрировало закрытие воздушного пространства, оно показывает, что приспособиться возможно», — сказал глава государства.

Реакцию Минска не пропускать поезда из Литвы премьер Ингрида Шимоните расценивает как угрозу.

«Расцениваем как угрозы, к которым нужно относиться серьезно, потому что, хоть иногда они кажутся странными или непонятными, у нас есть опыт, когда такие угрозы были выполнены. Такая ситуация была с организацией нелегальной миграции у границ Европейского союза, это тоже была угроза Минска, организованная с помощью минского режима», – сказала премьер.

Она подчеркнула, что споры должны решаться цивилизованным и правовым путем.

Отвечая на вопрос, подсчитаны ли уже вероятные убытки для экономики, если Беларусь перестанет пропускать литовские поезда, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что теоретические модели есть, но размер ущерба назвать пока невозможно.

Однако министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте считает, что запрет не должен оказать существенное влияние на литовскую экономику.

По ее словам, конкретные меры помощи для бизнеса, который может пострадать от запрета, не рассматриваются, но разрабатываются универсальные меры против ограничений в торговле с третьими странами, в том числе с Китаем.

«Мы работаем с конкретными компаниями, чтобы решить их проблемы, и ситуация управляема. Я думаю, что не должно быть значительного влияния на нашу экономику», — заявила министр финансов радиостанции Žinių radijas.

Звенья одной цепи

Тем временем частные литовские перевозчики могут понести убытки, поскольку Литовские железные дороги из-за опасений пропустить попавшую под санкции белорусскую продукцию отказались согласовать на февраль заявки на транспортировку в Литву нефтепродуктов и других продуктов из России и Казахстана. Представитель LTG признает, что такие факты имели место из-за разной трактовки санкций Евросоюза.

Глава Литовской ассоциации частных железнодорожных предприятий Томас Кершис сказал BNS, что LTG слишком широко трактует санкции ЕС и США в отношении Беларуси, поэтому отклонила заявки экспедиторов и других стран на транспортировку грузов в Литву или через нее.

«Они отклонили на февраль массу заявок из России, Казахстана. Те грузы, которые находятся в санкционном списке для Беларуси, – нефтепродукты, сжиженный газ, некоторые другие удобрения. Они поняли, что санкции действуют и тогда, когда груз третьей страны следует через Беларусь», – сказал Т. Кершис.

По его словам, часть этих грузов экспортируется через Клайпедский порт, где их грузит грузовой терминал Achemos grupė. Он сказал, что вполне вероятно, что из-за не согласованных в конце января заявок в феврале в Литву не поступит часть грузов нефтяных компаний России.

Представитель Lietuvos geležinkeliai Мантас Дубаускас сказал BNS, что такие факты имели место, однако после разъяснения МИД заявки на провоз грузов согласуются заново. По его словам, в части отклоненных заявок содержались просьбы о транспортировке нефтепродуктов, предназначенных для рынков Литвы и Польши.

Суд рассмотрит жалобу «Беларуськалия»

Литовский суд рассмотрит жалобу белорусского производителя и экспортера калийных удобрений «Беларуськалий» на решение Литовских железных дорог о расторжении долгосрочного контракта с «Беларуськалием» на перевозку удобрений через Литву.

Представитель Вильнюсского окружного административного суда по связям с общественностью Аудрис Кутрявичюс подтвердил BNS, что в минувшую пятницу суд принял жалобу к рассмотрению.

Белорусская компания требует отменить постановление правительства Литвы от 12 января и решение комиссии по рассмотрению сделок стратегических компаний от 21 декабря прошлого года. 1 февраля этот транзит прекратился.

Тем временем компания Литовских железных дорог обратилась в коммерческие банки и центробанк страны по поводу возвращения полученного в прошлом году от «Беларуськалия» аванса за услуги, предоставленные после 8 декабря.

Представитель LTG Мантас Дубаускас сказал BNS, что железные дороги выясняют возможность вернуть неиспользованный аванс. Он отказался назвать сумму денег, которую они хотели бы вернуть, однако объяснил, что ее хватило бы, чтобы предоставлять услуги «Беларуськалию» до середины марта.

Тем временем

Поток составов сократится

В связи с остановкой транзита через Беларусь поток составов сократился более чем на 10%, однако вероятно, что эти грузы будут направляться в Польшу или Латвию.

Со вступлением в силу запрета поток составов через границу Литвы с Беларусью сократится на 45 в месяц и составит около 480-540. Около 25% из них должны быть составы, сформированные в Литве, – основная часть из них отправится в Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Они будут доставлять различные грузы, в отношении которых не действует запрет, – пищевые продукты и продукты растительного происхождения, техника, сообщили BNS в LTG.

Около 55% поездов (240-270 в месяц) составят транзитные поезда из Калининграда, которые следуют в Беларусь, Россию, а через них – в Казахстан и Китай.

Оставшиеся 20% составят поезда из Клайпедского порта, которые доставляют грузы в Россию и Беларусь, а также в направлении Украины и Казахстана.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ