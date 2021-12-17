Achema готовится к забастовке

«Этот результат ясно показывает, что работники устали от неправомерных действий руководства Achema в течение нескольких лет, невыполнения обещаний и затягивания коллективных переговоров», — добавила она.

По словам Б.Дашкявичене, вопрос о том, состоится ли забастовка и когда она будет организована, должен решить профсоюзный совет предприятия после нового года, отметив что забастовка не является самоцелью, важен результат — подписание коллективного договора с конкретными обязательствами для работников.

Когда в конце ноября профсоюз объявил о намерении провести забастовку, генеральный директор Achema Рамунас Миляускас заявил BNS, что забастовка дестабилизирует компанию.

По его словам, льготы, которые ранее применялись к работникам в соответствии с коллективным договором, с 2018 года были перенесены в программу лояльности и дополнительных льгот компании, которая предусматривает те же условия и даже больше, чем коллективный договор.

По данным Achema, в 2020 году средняя заработная плата работников увеличилась на 6%, администрации — на 1%, а в конце года выплачиваются премии в размере месячной заработной платы. В этом году заработная плата работников производственных подразделений увеличена еще на 6%.

Из-за повышения цен на газ Achema сократила производство с конца сентября, оставив действующим только один из двух заводов по производству аммиака, а также некоторые другие подразделения компании.

Завод был основан в 1962 году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ