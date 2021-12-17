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Вильнюс – самый зеленый город в Европе

Фото vilnius.lt/Эйтвидаса Кинайтиса

Вильнюс второй год подряд получил титул самого зеленого города Европы и третьего в этой категории в мире. С помощью данных со спутников установили, что 61% площади нашего города составляют зеленые зоны, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. 

Всего в рейтинге представлены 155 городов мира. Рейтинг составляет компания Husqvarna (HUGSI). В отчете HUGSI сказано, что города растут, но зеленых зон в них больше не становится. Однако Вильнюс озеленяется – ежегодно количество деревьев в городе растет. В прошлом году в городе посадили 2181 дерево, в этом – более 8000. Только одно дерево в год может поглотить 150 кг углекислого газа.

Через несколько лет литовская столица должна стать еще более зеленой. Инициатива «Зеленая волна», объединяющая самоуправление, местные общины и предприятия Вильнюса, направлена ​​на то, чтобы за несколько лет посадить более 100 тыс. деревьев, 10 млн. кустарников. Интенсивные озеленительные работы, направленные на сохранение традиции зеленого города, также планируются на всех прокладываемых или реконструируемых в соответствии с новыми стандартами улицах. Реализовав эти амбициозные цели, Вильнюс имеет возможность стать самым зеленым городом в мире.

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В результате анализа стало известно, что в Вильнюсе 49% площади занимают деревья и кусты, 12% – луга и газоны, 1% – водоемы, 37% – здания, дороги, парковочные стоянки и т.д. «Мы в первую очередь сажаем деревья и кусты там, где больше всего пешеходов, где интенсивно курсирует маршрутный транспорт и ездят автомобили. Мы рады, что у нас красивые парки, но мы сейчас работаем над тем, чтобы перепланировать улицы, которые больше напоминают автомагистрали», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс. 

Столица Эстонии (Таллин) занимает 40-е место (48% зеленых зон) в Европе и 55-е в мире, столица Латвии (Рига) в Европе занимает 64-е, а в мире – 105-е место (44% зеленых зон). Самым зеленым городом в мире по-прежнему остается американский Шарлотт (67% площади занимают зеленые зоны), на последнем месте в рейтинге — столица Перу (Лима) с 4% зеленых зон.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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