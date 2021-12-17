Вильнюс – самый зеленый город в Европе

Вильнюс второй год подряд получил титул самого зеленого города Европы и третьего в этой категории в мире. С помощью данных со спутников установили, что 61% площади нашего города составляют зеленые зоны, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.
Всего в рейтинге представлены 155 городов мира. Рейтинг составляет компания Husqvarna (HUGSI). В отчете HUGSI сказано, что города растут, но зеленых зон в них больше не становится. Однако Вильнюс озеленяется – ежегодно количество деревьев в городе растет. В прошлом году в городе посадили 2181 дерево, в этом – более 8000. Только одно дерево в год может поглотить 150 кг углекислого газа.
Через несколько лет литовская столица должна стать еще более зеленой. Инициатива «Зеленая волна», объединяющая самоуправление, местные общины и предприятия Вильнюса, направлена на то, чтобы за несколько лет посадить более 100 тыс. деревьев, 10 млн. кустарников. Интенсивные озеленительные работы, направленные на сохранение традиции зеленого города, также планируются на всех прокладываемых или реконструируемых в соответствии с новыми стандартами улицах. Реализовав эти амбициозные цели, Вильнюс имеет возможность стать самым зеленым городом в мире.
В результате анализа стало известно, что в Вильнюсе 49% площади занимают деревья и кусты, 12% – луга и газоны, 1% – водоемы, 37% – здания, дороги, парковочные стоянки и т.д. «Мы в первую очередь сажаем деревья и кусты там, где больше всего пешеходов, где интенсивно курсирует маршрутный транспорт и ездят автомобили. Мы рады, что у нас красивые парки, но мы сейчас работаем над тем, чтобы перепланировать улицы, которые больше напоминают автомагистрали», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Столица Эстонии (Таллин) занимает 40-е место (48% зеленых зон) в Европе и 55-е в мире, столица Латвии (Рига) в Европе занимает 64-е, а в мире – 105-е место (44% зеленых зон). Самым зеленым городом в мире по-прежнему остается американский Шарлотт (67% площади занимают зеленые зоны), на последнем месте в рейтинге — столица Перу (Лима) с 4% зеленых зон.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt