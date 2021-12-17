В обход налогов

По данным прокуратуры, в ходе досудебного расследования было установлено, что работающая в Шяуляй одонтологическая фирма, стремясь уйти от налогов, в течение двух лет мошенничала с финансовой отчетностью, данные о доходах искажались.

Должностные лица установили, что компания действовала по известной схеме. У поставщика одонтологической продукции компания без каких бы то ни было бухгалтерских документов приобрела зубные имплантаты на сумму более 42 тысяч евро. Покупки осуществлялись на условиях консигнации — товар передавался покупателю по накладной, но без счетов-фактур, подтверждающих сделку, а проданные товары оставались на учете поставщика.

Одонтологи устанавливали пациентам неофициально приобретенные имплантаты и получили доход в размере почти 161 тысячи евро, который нигде не учитывался. Должностные лица подсчитали, что компания не доплатила около 5,9 тысячи евро налога на прибыль. Предприятие признало вину и возместило убытки.

Еще одна шяуляйская одонтологическая фирма, предоставляющая услуги по имплантации и протезированию, в отношении которой тоже ведется досудебное расследование, действовала по той же схеме. Почти два года эта фирма приобретала имплантаты у тех же поставщиков на сумму более 33 тысяч евро. Более 93 тысяч евро, полученных от пациентов, которым эти имплантаты были вставлены, учтены не были. Компания факт мошенничества признала.

Кроме того, должностные лица обнаружили, что компании не вели или вели лишь частично обязательные журналы регистрации имплантатов, нарушая тем самым закон. Компания признала, что обманным путем вела свои счета, и возместила государству предполагаемый ущерб — более 3,3 тысячи евро.

Как сообщает прокуратура, одно досудебное расследование завершилось после признания компанией своей вины. Одонтологи были освобождены от уголовной ответственности под поручительство. В настоящее время решается вопрос и о прекращении под поручительство второго досудебного расследования.

Эти досудебные расследования проводились под руководством Клайпедской окружной прокуратуры и осуществлялись сотрудниками Клайпедского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).

Правоведы напоминают, что мошенничество в бухгалтерском учете наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. Уклонение от уплаты налогов государственными органами при предоставлении неверных данных о доходах, превышающих 100 минимальных прожиточных уровней, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ