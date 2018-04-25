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Achema обжалует в Европейском суде помощь терминалу СПГ

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Achema обжалует в Европейском суде помощь терминалу СПГ

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Крупнейший потребитель газа в Литве — йонавский производитель удобрений Achema планирует обжаловать решение Общего суда Евросоюза по поводу государственной помощи Клайпедскому терминалу сжиженного природного газа (СПГ).

Юристы компании подтвердили, что готовится жалоба в Суд справедливости ЕС.

В сентябре Общий суд ЕС отклонил жалобу Achema и отметил, что состоявшаяся 6-7 лет назад процедура согласования помощи государства терминалу СПГ была законной, включая избранный размер терминала СПГ, модель реализации и финансирования.  

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«Готовится жалоба в Европейский суд справедливости, срок подачи жалобы — 22 ноября,  до этой даты планируется подать жалобу» – сказал BNS представляющий Achema адвокат Leadell Вайдас Радвила. 

По его словам, Общий суд не рассмотрел всех обстоятельств, примеров, Еврокомиссия должна была оценить и не одобрять госпомощь оператору терминала СПГ — компании Klaipedos nafta. 

В 2013 году Achema, недовольная решением ЕК поддержать терминал СПГ, инициировала дело против ЕК в июле 2016 года. В Общем суде ЕС она обжаловала решение комиссии согласовать госпомощь терминалу. После длившегося полгода расследования ЕК в ноябре заявила, что общая государственная помощь терминалу в размерен 448 млн евро под проект терминала СПГ не исказит конкуренцию, а Литва сможет интегрироваться в газовый рынок ЕС. 

Группа Achemos grupe, в которую входит завод Achema, получает наибольшую выгоду от терминала СПГ, но при этом она обжаловала все решения судов Литвы и ЕС, связанные с содержанием терминала СПГ. Группа, которая является крупнейшим потребителем газа в Литве, платит основную часть затрат на содержание терминала. Однако Achemos grupe пока не удалось победить ни в одном из этих дел. 

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