Achema обжалует в Европейском суде помощь терминалу СПГ

«Готовится жалоба в Европейский суд справедливости, срок подачи жалобы — 22 ноября, до этой даты планируется подать жалобу» – сказал BNS представляющий Achema адвокат Leadell Вайдас Радвила.

По его словам, Общий суд не рассмотрел всех обстоятельств, примеров, Еврокомиссия должна была оценить и не одобрять госпомощь оператору терминала СПГ — компании Klaipedos nafta.

В 2013 году Achema, недовольная решением ЕК поддержать терминал СПГ, инициировала дело против ЕК в июле 2016 года. В Общем суде ЕС она обжаловала решение комиссии согласовать госпомощь терминалу. После длившегося полгода расследования ЕК в ноябре заявила, что общая государственная помощь терминалу в размерен 448 млн евро под проект терминала СПГ не исказит конкуренцию, а Литва сможет интегрироваться в газовый рынок ЕС.

Группа Achemos grupe, в которую входит завод Achema, получает наибольшую выгоду от терминала СПГ, но при этом она обжаловала все решения судов Литвы и ЕС, связанные с содержанием терминала СПГ. Группа, которая является крупнейшим потребителем газа в Литве, платит основную часть затрат на содержание терминала. Однако Achemos grupe пока не удалось победить ни в одном из этих дел.