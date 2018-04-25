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Великобритания отказалась подавать кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов

Photo by stephendarlington on Foter.com / CC BY-ND

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение письма британского правительства с отказом определять кандидата на пост британского еврокомиссара в ЕК до парламентских выборов 12 декабря. Об этом сообщила на брифинге представитель Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Великобритания получила новую отсрочку в процессе выхода из ЕС (Brexit) с 31 октября до 31 января 2020 года. Оставаясь полноправным членом Евросоюза, она обязана назначить своего представителя на пост одного из членов нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая должна была начать работу с 1 ноября.

Вместе с тем начало работы ЕК было отсрочено в том числе из-за того, что Европарламент отклонил кандидатов в еврокомиссары от Франции, Венгрии и Румынии. Новая Еврокомиссия может приступить к исполнению своих обязанностей только после того, как завершится процесс утверждения всего ее состава.

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