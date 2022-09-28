Адамкус заболел коронавирусом, вручение регалий почетного гражданина Вильнюса отменено

По ее словам, экс-президент лечится дома, болезнь была подтверждена у него тестом в среду.

Планировалось, что звание почетного гражданина Вильнюса будет присвоено экс-президенту на торжественном мероприятии в столичной ратуше – соответствующее решение принял столичный городской совет в начале февраля.

Затем церемонию отложили до конца сентября, подогнав под важную для города дату – 28 сентября отмечается день рождения Великого князя Литвы Гедиминаса — основателя Вильнюса.

Представители Вильнюсского самоуправления сообщили BNS, что мероприятие в очередной раз отложено «до выздоровления президента».

Звание почетного гражданина Вильнюса было присуждено 95-летнему Адамкусу за то, что политика экс-президента «во многом определила то, что Вильнюс стал безопасной столицей Европейского Союза и НАТО в этом столетии», а во время его руководства Вильнюс стал заметен в мире как город, защищающий демократические свободы и права человека и «способствующий диалогу между культурами и цивилизациями».

Адамкус- 20-й почетный гражданин города.

Имя почетного гражданина Вильнюса – это высшая оценка, которую граждане могут инициировать и присваивать за значительные дела во благо города и Литвы. Звание почетного гражданина присваивается с 1996 года.

В последнее время это звание получили первый руководитель Литвы после восстановления ее независимости Витаутас Ландсбергис, священник и дисседент Юлюс Саснаускас, основатели Музея MO Викторас и Дангуоле Буткасы, художник Самюэль Бак, архиектор Альгимантас Насвитис, бывший президент Литвы Альгирдас Бразаускас. Ранее это звание было присуждено монсеньеру Казимерасу Василяускасу, дирежеру и виолончелисту Мстиславу Ростраповичу, лауреату Нобелевской премии, поэту Чеслову Милошу, президенту Изралия Шимони Пересу и другим.

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