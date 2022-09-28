Авария СП: РФ намерена участвовать в расследовании

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Россия намерена принимать участия в расследовании чрезвычайного происшествия на Северном потоке, заявил в среду, 28 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У трубы есть собственник. И к собственности имеет отношение Газпром. Поэтому, конечно же, без этого невозможно. Она ж не бесхозная, эта труба», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия настаивать на том, чтобы ее — «в лице государства или Газпрома» — допустили к расследованию.