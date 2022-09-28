Авария СП: РФ намерена участвовать в расследовании

Россия намерена принимать участия в расследовании чрезвычайного происшествия на Северном потоке, заявил в среду, 28 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У трубы есть собственник. И к собственности имеет отношение Газпром. Поэтому, конечно же, без этого невозможно. Она ж не бесхозная, эта труба», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия настаивать на том, чтобы ее — «в лице государства или Газпрома» — допустили к расследованию.
Напомним, оператор газопроводов Nord Stream AG заявил об беспрецедентном характере одновременного разрушения трех ниток газопровода в Балтийском море.
В Дании не исключают, что причиной утечки газа может быть диверсия, причина ЧП не установлена.
В Евросоюзе намерены провести расследование происшествия.korrespondent.net