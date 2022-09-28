ГСРЭ: общественная цена на электроэнергию может составить 64 центов, на газ – около 4 евро

«Это цены, которые были бы, если не было предпринято никаких действий по компенсации жителям части цены», — заявил в среду глава ГСРЭ Ренатас Поцюс , представляя последние расчеты на 26 сентября в Комитете по бюджету и финансам Сейма.

Компенсации за газ и электроэнергию правительство пообещало выплатить жителям с января, но какие они будут, пока не сообщается. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что для этого потребуется более 1 млрд евро, администрация президента называла сумму в 1,3 млрд евро, а если бы нынешний тариф в 24 цента за кВтч электроэнергии был бы заморожен, то потребовалось бы 1,6 млрд евро.

Расчеты ГСРЭ производились исходя из того, что закупочная цена на электроэнергию в следующем году составит 425,78 евро за мегаватт-час, а на газ – 200 евро.

«Из прогнозов, доступных сегодня на рынках финансовых продуктов и фьючерсных рынках, прогнозируемая цена электроэнергии на следующее полугодие (первое полугодие 2023 года — БНС) может составить около 416 евро за мегаватт-час, (…) и прогнозируемая цена импорта природного газа в Европу на газовой бирже составляет около 200 евро за мегаватт-час, если брать в среднем за полгода», — сказал на встрече председатель ГСРЭ.

«Большая часть изменения курса, которое мы прогнозируем на ближайшее полугодие, — это не регулируемая цена, которая немного растет, а цена закупки газа», — добавил он.

По его словам, инфраструктурная составляющая в общем тарифе на электроэнергию сильно не увеличится, а тариф на передачу, по его словам, может даже снизиться.

«Мы надеемся, что сможем утвердить несколько меньшую скорость передачи, чем сейчас действует, а это очень актуально для бизнеса, потому что бизнес использует инфраструктуру передачи», — сказал глава ГСРЭ.

По его словам, это связано с доходом от перегрузок сетевого оператора Litgrid, полученным от разницы цен между литовской и шведской зонами.

По словам Р. Поцюса, прогнозируется незначительное снижение потребления газа в первой половине следующего года.

«Это, печальная иллюстрация энергетической войны, которую Россия ведет против Литвы и всей Европы», — подчеркнул председатель комитета Миколас Маяускас.

По словам Р. Поцюса, заметна тенденция, что бытовые потребители потребляют больше газа в первом полугодии: «В первом полугодии потребляется около 60%, во втором – 40% годового потребления».

Тогда больше всего электроэнергии было потреблено в декабре прошлого года — почти тераватт-час (ТВтч), сейчас потребление снизилось примерно на 30 процентов: «Это снижение определяется не бытовыми потребителями, а коммерческими».

По словам Р. Поцюса, бытовые потребители потребляют почти 3,3 ТВтч электроэнергии в год, а предприятия — около 7,8 ТВтч.

По словам М. Маяускаса, в июле этого года по сравнению с июлем прошлого года электроэнергия была потреблена на 12 процентов меньше, а по сравнению с январем — на 23 процента.

«Это достаточно значительное снижение. Первые индикаторы, которые намекают на замедление экономики», — заявил М. Маяускас.

Тарифы на электроэнергию и газ для бытовых потребителей устанавливаются два раза в год — в январе и июле.

Общественный тариф на электроэнергию в настоящее время распространяется на 434 тыс. бытовых пользователей.

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