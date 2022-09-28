Взрывы на «Северном потоке» выгодны «Газпрому», считает Анушаускас

На вопрос, будет ли усилена охрана терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Литве в результате этих инцидентов, министр подчеркнул, что такие объекты «всегда охраняются».

Министр внутренних дел Агне Билотайте заверила, что на Клайпедском терминале СПГ принимаются все меры безопасности, в том числе и под водой.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что этот инцидент «вероятно, является одним из самых серьезных инцидентов в Балтийском море», и, по его словам, Литва будет стремиться внести свой вклад в его расследование.

«Литва должна внести свой вклад в расследование, которое будет проходить в Дании, Швеции или где-либо еще, чтобы как можно скорее выяснить причины и установить виновных, если они есть. Конечно, наверное, не является большим секретом, что взоры многих стран и аналитиков устремлены в сторону Кремля», — сказал он.

Г.Ландсбергис сообщил, что говорил об инциденте с министром иностранных дел Дании и представителями других стран во вторник и призвал их дождаться выводов следствия.

По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, после того, как Россия начала войну против Украины, Литва немедленно приняла меры по усилению безопасности электрических соединений Литвы со Швецией и Польшей, а также по охране терминала СПГ.

«Теперь вопрос в том, нужно ли его дополнительно укреплять и защищать. На мой взгляд, такая потребность есть. Это вопрос обсуждений в кабинете министров, обсуждений с министром национальной обороны и командующим армией. Под водой есть защитные сооружения, но в зависимости от того, кто атакует. Трубы, лежащие на дне Балтийского моря, реально доступны, как неоднократно заявляли специалисты в публичном пространстве, только с помощью государственных инструментов. Такие террористические акты не могут совершаться отдельными лицами», — сказал он.

Поскольку премьер-министр Эстонии призвал быть готовым к попыткам России отключить страны Балтии от общей системы электроснабжения, Д. Крейвис заверил, что Литва уже готова к этому, согласовав с Польшей планы аварийного подключения, европейские подключения.

«Литва все время готовилась к этому, у нашего оператора есть подробные планы на этот случай. Вероятно, в этом нет ничего нового, риски изучены и управляемы. Литва готова: Литва запустила синхронное соединение с Польшей, проверила его, все резервные мощности в Электренай проверены и работают», — заверил министр энергетики.

После того, как сейсмологи сообщили о взрывах вблизи газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», европейские лидеры заявили во вторник, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводах, которые проходят из России в Европу по дну Балтийского моря, был саботаж.

Украина заявила, что утечки, вероятно, были результатом теракта Москвы, и что это был «акт агрессии против Европейского Союза» со стороны России.

В последние месяцы газопровод «Северный поток» оказался в эпицентре геополитической напряженности. Россия, подвергшаяся санкциям Запада за вторжение в Украину, ответила прекращением поставок природного газа в Европу.

Снимки, сделанные датскими военными и опубликованные во вторник, показывают сильно бурлящую морскую поверхность в трех утечках в шведской и датской экономических зонах к северу от Польши. Бурлящие зоны имеют диаметр от 200 до 1000 метров.

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