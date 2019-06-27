Адаптация детей иммигрантов

Vilniaus parodu ir kongresu centre Litexpo vyko paroda Mokykla 2017.

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В Литве собираются создать сеть школ, которые могли бы принимать детей из возвращающихся в страну литовских семей, сообщает BNS.

В настоящее время для этой сети в десяти самоуправлениях выбрана 21 школа. «Они были отобраны как школы, имеющие наибольший опыт», — сказал А. Монкявичюс журналистам.

С. Сквярнялис подчеркнул, что предоставление детям возможности продолжить свое обучение в Литве является важным инструментом для возвращения эмигрантов.

«Большинство возвращающихся родителей стараются вернуться с детьми дошкольного возраста, чтобы дети могли получить дошкольное образование здесь, на родине. Те, чьи дети уже начали учиться за границей, ограничены неизвестностью, что будет, когда они вернутся», — сказал С. Сквярнялис.

Эти школы будут помогать учиться детям, которым необходимо укрепить свои знания литовского языка, так как в них имеются специальные классы, где школьники могут учиться дополнительно или только литовскому языку. На данный момент, по словам министра, в школы страны ежегодно приходят несколько сотен детей, которым необходимо дополнительно учиться литовскому языку.

В сеть отобраны школы Вильнюса, Каунаса и Каунасского района, Клайпеды, Шяуляй, Панявежиса, Мажейкяй, Таураге, Алитуса и Мариямполе. В дальнейшем сеть таких школ будет расширяться и охватит все самоуправления Литвы.

Правительство одобрило подготовленный Министерством просвещения, науки и спорта план интеграции детей, возвращающихся из эмиграции. Активно внедряется система интеграции и помощи в области просвещения таким детям, сообщает пресс-служба министерства.

Также будут подготовлены рекомендации для школ по вопросу принятия и интеграции возвращающихся из-за границы детей. В рекомендациях намечается предоставить информацию о приеме, оценке знаний, составлении индивидуального плана обучения, использовании неформального просвещения, будут затронуты аспекты финансирования и др. Для учителей, социальных педагогов, психологов, руководителей школ будут проводиться семинары по совершенствованию квалификации.

Намечается выделить финансирование для того, чтобы в классах, где учатся возвратившиеся дети эмигрантов, работали два учителя или помощники учителя, ассистент ученика. Потребность средств на учреждение этих должностей отражена в плане бюджета Министерства на 2020 г.

В общих учебных планах уже сейчас описана организация обучения учащихся, которые за рубежом закончили часть программы обучения. Предусмотрено, что школа должна выделить работника, который помог бы слаженно включиться возвратившимся ученикам в жизнь школьной общественности, составить индивидуальный план обучения, выделить период адаптации, во время которого знания ребенка не будут оцениваться и т. д. Новшество этого года заключается в том, что у ученика может быть перераспределено время изучения отдельных предметов, например, ему может быть выделено меньше уроков на иностранный язык, а больше — на изучение литовского.

В плане интеграции намечается расширить и усовершенствовать сеть дистанционного обучения. Намечается также внедрить регистр возвращающихся учеников. Школы, которые в регистре зарегистрируют вернувшегося в Литву ученика, сразу получат напоминание о том, что на его обучение выделяется государственное финансирование на 30 проц. больше. Такие дополнительные средства выделяются уже не один год.