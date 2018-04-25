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Администрация аэропортов Литвы обсудит действия в связи со вспышкой коронавируса в Италии

Nuotrauka ltou.lt

В связи с выявленными в Италии 152 случаями заражения новым коронавирусом, представители администрирующей аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai в понедельник встретятся со специалистами Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), чтобы обсудить дополнительные меры безопасности в аэропортах. 

«Скоро мы встретимся со специалистами НЦОЗ, которые дежурят в аэропортах и обсудит с ними дополнительные возможности, но какие конкретно, я бы не хотел комментировать. Нужно решить. Мы обсудим дополнительные действия», – сказал BNS – пресс-секретарь Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас. 

По его словам, пока рейсы в Италию и из нее осуществляются по обычному графику.

Глава Службы гражданской безопасности Италии Анджело Боррелли в воскресенье заявил, что в Италии скончались от коронавируса три человека. Власти Италии с воскресенья предприняли широкомасштабные меры по предотвращению распространения вируса в стране.  Несколько городков северной Италии были закрыты, закрыты также основные музеи Ломбардии и региона Венето, отозваны мероприятия известного Венецианского карнавала. 

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В конце января Италия стала первым государством в Европе, которое объявило чрезвычайное положение в связи с COVID-19, объясняя тем, что это упростит подготовку к предотвращению возможной вспышки. 

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