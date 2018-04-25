Администрация аэропортов Литвы обсудит действия в связи со вспышкой коронавируса в Италии

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В связи с выявленными в Италии 152 случаями заражения новым коронавирусом, представители администрирующей аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai в понедельник встретятся со специалистами Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), чтобы обсудить дополнительные меры безопасности в аэропортах.

«Скоро мы встретимся со специалистами НЦОЗ, которые дежурят в аэропортах и обсудит с ними дополнительные возможности, но какие конкретно, я бы не хотел комментировать. Нужно решить. Мы обсудим дополнительные действия», – сказал BNS – пресс-секретарь Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

По его словам, пока рейсы в Италию и из нее осуществляются по обычному графику.

Глава Службы гражданской безопасности Италии Анджело Боррелли в воскресенье заявил, что в Италии скончались от коронавируса три человека. Власти Италии с воскресенья предприняли широкомасштабные меры по предотвращению распространения вируса в стране. Несколько городков северной Италии были закрыты, закрыты также основные музеи Ломбардии и региона Венето, отозваны мероприятия известного Венецианского карнавала.