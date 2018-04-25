Г.Науседа: 200 млн евро компенсации за эмиграцию – твердая победа Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что предусмотренная в проекте бюджета Евросоюза компенсация эмиграции в размере 200 млн евро должна остаться, невзирая на то, как далее будут складываться переговоры.
Об этом глава государства заявил в Брюсселе после завершения саммита, который главы государства покинули, не придя к соглашению по бюджету 2021-2027 годов.
«Наш аргумент о депопуляции достиг сердец и умов брюссельских специалистов, в связи с этим сегодня у нас почти на 200 млн евро больше», – заявил в пятницу вечером журналистам Г. Науседа.
«Я думаю, что это победа уже никуда не исчезнет, поскольку она уже имплементирована (утверждена)» – добавил президент.
Компенсация странам, потерявшим большое число жителей, была установлена в проекте бюджета, опубликованном накануне саммита.
Если это положение будет утверждено, то эти средства поступят в так называемые фонды смычки, которые призваны сократить отставание более бедных регионов Европы.
Г. Науседа утверждает, что логично требовать компенсации с учетом того, что уехавшие люди способствовали развитию экономики стран Западной Европы, а эмиграция повысила давление на социальную систему Литвы.
«Мы также в определенном смысле являемся государством-плательщиком, только наш взнос в благосостояние ЕС — это наши люди, которые покинули Литву потому, что уровень зарплат на Западе значительно выше», – сказал президент.
«Они уехали, они вносят вклад в рост экономики там. Напротив, давление на наши социальные системы (…) выросло. Определенная компенсация является совершенно логичным требованием», – добавил Г. Науседа.
Все же президент считает, что последний проект бюджета был недостаточно амбициозным, и пообещал продолжить переговоры о дальнейшем повышении финансирования фондов смычки и сельского хозяйства.
Г. Науседа вернулся из Брюсселя в субботу ночью.
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