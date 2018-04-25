Г.Науседа: 200 млн евро компенсации за эмиграцию – твердая победа Литвы

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что предусмотренная в проекте бюджета Евросоюза компенсация эмиграции в размере 200 млн евро должна остаться, невзирая на то, как далее будут складываться переговоры.

Об этом глава государства заявил в Брюсселе после завершения саммита, который главы государства покинули, не придя к соглашению по бюджету 2021-2027 годов.

«Наш аргумент о депопуляции достиг сердец и умов брюссельских специалистов, в связи с этим сегодня у нас почти на 200 млн евро больше», – заявил в пятницу вечером журналистам Г. Науседа.

«Я думаю, что это победа уже никуда не исчезнет, поскольку она уже имплементирована (утверждена)» – добавил президент.