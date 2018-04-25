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244 часа, или более тридцати рабочих дней, приходилось тратить небольшим литовским компаниям в прошлом году на административные формальности: декларации, статистические отчеты и другие документы. Об этом свидетельствует международный индекс бюрократии, в котором Литва участвует второй год. По данным пресс-релиза, по сравнению с ситуацией годичной давности административное бремя в Литве сократилось на один рабочий день, или на 8 часов.

«Бюрократическая нагрузка на каждую компанию тяжелая. И чем меньше компания, тем труднее ее поднять. Исследование показало, что в сфере налогового администрирования в Литве остается большое административное бремя, к сожалению, оно создается даже с помощью электронных административных решений», — говорит Ева Валешкайте, старший эксперт Литовского института свободного рынка.

Опрос показал, что нагрузка является наиболее обременительной для малых предприятий Литвы. Организация упорядочения отходов и упаковки в ​​Единой информационной системе учета продуктов, упаковки и отходов (GPAIS) требует 81 час в год, что составляет почти треть от общего времени, затрачиваемого на бюрократические формальности. Компании посвящают 44 часа, или почти 6 рабочих дней, вопросам безопасности и обязательному обучению сотрудников. Предприятия выделяют 32 часа на оплату труда и администрирование, 43 часа — на другие налоги. Предприятиям требуется 21 час на статистику, отчетность и адаптацию к изменениям законодательства. Еще 18 часов в год тратят на различные другие формальности. 5 часов рабочего времени посвящено вопросам найма и увольнения работников.

Среди стран, опрошенных в 2019 году, административная нагрузка на бизнес была самой высокой в ​​Испании и достигала 363 часа, 244 часа — в Литве на формальности и соблюдение требований, 226 часов — в Чешской Республике и 221 час — в Словакии.

По сравнению с опросом, проведенным в прошлом году, административная нагрузка в Литве снизилась больше всего — на 8 часов. Чешская Республика сократила деловые формальности на 7 часов, а Словакия на 1 час.

Витаутас Адомайтис, руководитель отдела улучшения бизнес-среды ПУ „Versli Lietuvа“, говорит, что одним из наиболее эффективных способов снижения административного бремени является снижение или объединение частоты отчетности. Например, в 2018 году две формы годовой декларации были объединены в одну. Такие решения приводят к снижению административной нагрузки на бизнес.

«Любое решение, улучшающее бизнес-среду, является важным и значимым, даже если оно снижает административную нагрузку на бизнес всего на несколько часов. Объединение отчетов и деклараций позволяет государственному сектору оценивать информационные потребности и снижать административную нагрузку на бизнес. Постепенно бизнес-среда в Литве улучшается за счет сокращения чрезмерного администрирования», — говорит В. Адомайтис.

Сравнивая административное бремя с другими странами в различных областях, литовский бизнес имеет наименьшее бремя в управлении трудовыми отношениями и связанными с этим налогами.

Ева Валешкайте отмечает, что в 2018 году действующим предприятиям уже не потребовалось времени для адаптации к Общему регламенту о защите данных (BDAR), и это не было включено в расчет индекса бюрократии.

«Если бы мы подсчитали это, нам пришлось бы добавлять еще 16 часов в год. Конечно, административное бремя неизбежно. Однако важно, чтобы все эти требования создавали ценность, были бы необходимы. К сожалению, опрос, проведенный Госконтролем, показывает, что подавляющее большинство налогоплательщиков считают, что некоторые функции интеллектуальной системы налогового администрирования им вообще не выгодны. Нужно понимать, что административное бремя — это еще один косвенный «налог» на бизнес страны», — говорит Е. Валешкайте.

Одним из различий между Литвой и другими странами, участвующими в исследовании, является тот факт, что в Литве часто вносятся поправки в правовые акты, которые должны знать ответственные лица компаний, что стоит как времени, так и денег.

«Правительство Литвы должно подумать о преимуществах и вреде изменения законодательства. Если бы бюрократия была значительно сокращена, страна заработала бы больше, экономика выросла бы, не было бы необходимости искать деньги для предоставления социальных услуг. Ресурсы страны будут использованы для создания ВВП, а не для заполнения документов, что только снижает эффективность работы, прибыльность бизнеса и конкурентоспособность», — говорит Дайва Чибирене, президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов.

Индекс бюрократии был подсчитан в 2017 году Центром экономических исследований INESS в Словакии. В этом году часть этого исследования в Литве была проведена Литовским институтом свободного рынка, ПУ „Versli Lietuvа“ и Литовской ассоциацией бухгалтеров и аудиторов. Исследование оценивает, сколько часов в год бюрократическая нагрузка занимает у небольшого штата из четырех человек на предприятии по производству металлоизделий с годовым оборотом около 100 тыс. евро.

Ева ВАЛЕШКАЙТЕ, аналитик Литовского института свободного рынка